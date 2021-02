Ook zo’n last van winterjeuk? Met deze tips kan je de klachten verminderen

Winterjeuk is jeuk die je ervaart tijdens de koude wintermaanden. In de winter is de huid bij iedereen droger en kwetsbaarder. En dat gaat vaak gepaard met jeuk. Ook wordt de jeuk uitgelokt door de temperatuurwisselingen, als men bijvoorbeeld warme kleding uittrekt, naar buiten de kou in gaat, als men onder een warme douche gaat of in bad stapt: dit is winterjeuk. Het komt vooral voor bij mensen die al een gevoelige huid hebben en bij oudere, vaak bejaarde mensen. De belangrijkste oorzaak voor winterjeuk is uitdroging van de huid. Het risico op schilfering, jeuk, eczeem, barstjes, kloven of ontsteking stijgt met de toenemende droogtegraad van de huid.

De kou en onze levensgewoontes in de winter veroorzaken uitdroging van de huid. Als de huid droog is ziet men ook de huidplooien beter en is de huid op deze plaatsen brozer. Dit fenomeen komt vaker voor ter hoogte van armen of benen en waar talgklieren minder talrijk aanwezig zijn. Maar ook op zones waar de opperhuid dunner is, zoals op de binnenkant van de neus of de lippen, droogt de huid sneller uit.

Oorzaken uitdroging huid

Droge omgevingslucht, voornamelijk in de winter, ten gevolge van een lage luchtvochtigheid buiten en te sterk verwarmde lucht binnen;

Vaker in bad gaan of vaker douchen;

Zeep gebruiken of gebruik van een sterke zeep;

Te veel wasmiddel en wasverzachter gebruiken. Wasmiddel en wasverzachter blijft achter in de vezels en kan op de huid komen als je zweet;

Aanleg. De hoeveelheid vetten aanwezig op de huid wisselt van persoon tot persoon. En naar mate je ouder wordt, wordt je huid droger;

Allergische reacties.

Tips tegen droge huid en winterjeuk