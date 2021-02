Umc’s en vakbonden in goed overleg op weg naar nieuwe cao

Op vrijdag 29 januari hebben de cao-delegatie van de NFU en de vakbonden voor de vierde keer met elkaar overlegd over een nieuwe cao voor umc-medewerkers. Het voorstel van de NFU voor verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden is verder toegelicht door de delegatie. Op verzoek van de vakbonden zal de cao-delegatie een integraal voorstel schriftelijk uitwerken waarna zij de tijd krijgen om dit voorstel zorgvuldig te bestuderen. Aan vakbonden is gevraagd om hierop ook met één gezamenlijke schriftelijke reactie te komen. Nu liggen er nog vijf afzonderlijke inzetbrieven op tafel.



Gabriël Zwart, bestuurder van Maastricht UMC+ en Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC zitten namens de umc’s aan tafel. Gabriël Zwart: “Onze medewerkers verrichten topwerk onder moeilijke omstandigheden. Wij willen hen zo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden bieden binnen de financiële kaders. Dat verdienen ze! Het is ook in het belang van de continuïteit van zorg dat zaken als werkdruk en ziekteverzuim worden aangepakt. Daarnaast willen we zeggenschap, leren en ontwikkelen en loopbaanontwikkeling stimuleren.”



Karen Kruijthof: “De umc’s willen de beperkte beschikbare financiële ruimte inzetten voor een gerichte loonsverhoging op de grootste knelpunten zoals bij de verpleegkundige zorgprofessionals en klinische (ondersteunende) functies. Ook hebben we een structurele financiële thuiswerkregeling voorgesteld en verbetering van de toeslag bij onregelmatige diensten. Deze onderwerpen werken we uit in het voorstel dat eind volgende week naar de bonden gaat.”

Onjuistheden

De cao-delegatie van de NFU is teleurgesteld dat er in de media een onjuist beeld wordt neergezet over onderwerpen die de arbeidsvoorwaarden van umc-medewerkers raken. Gabriël Zwart: “Het gesprek met de vakbonden is lastig als er onwaarheden rondgaan. De verwarring over de zorgbonus betreft niet de umc’s. Umc’s hebben die zorgbonus uitbetaald en er is bij ons ook geen sprake van zogenoemde terughaalcontracten.”

Vervolg

Eind volgende week komt de cao-delegatie met het integrale voorstel. De vakbonden hebben verzocht om ruim de tijd te krijgen om dit bestuderen. Op hun verzoek is het volgend overleg gepland in de week van 22 februari. Ook wordt een optie voor een vervolgoverleg medio maart gepland.

Bron: NFU