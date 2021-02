FNV: Besturen universitaire ziekenhuizen klappen, maar lappen niet voor eigen personeel

Vandaag vindt de vierde en mogelijk laatste onderhandelingsdag plaats voor de cao Universitair Medische Centra. Nederland telt acht academische ziekenhuizen met ruim 67.000 medewerkers. ‘Tot nu toont de werkgever totaal geen waardering voor de medewerkers die zich het afgelopen coronajaar keihard hebben ingezet en geeft daarmee een heel verkeerd signaal af’, zegt Elise Merlijn, die namens FNV Zorg & Welzijn onderhandelt over de cao. ‘Voor de coronacrisis was de werkdruk al extreem hoog en dat is alleen maar toegenomen.

Nul waardering

De zorgprofessionals zijn aan het einde van hun Latijn, het ziekteverzuim is hoger dan ooit en het ziet er naar uit dat dit nog maanden zo door kan gaan. Ondanks dat biedt de werkgever vooralsnog 0% salarisverhoging. Ze worden afgescheept met nul waardering!’ De kans is groot dat het overleg vandaag tot niets uitloopt en er mogelijk een actietraject start.

‘In 2018 moest er ook al actie worden gevoerd in de academische ziekenhuizen, voordat de werkgever tot enige blijk van waardering over ging. En in 2019 voerden de collega’s van de algemene ziekenhuizen maandenlang actie met de eerste stakingen ooit, totdat zij een fatsoenlijk loonbod kregen’, zegt Merlijn. ‘Wat het afgelopen jaar ons heel duidelijk heeft laten zien, is hoe belangrijk de medewerkers in de ziekenhuizen zijn om de Nederlandse economie draaiende te kunnen houden.

Willen wij dat ten tijde van een crisis het aantal IC-bedden opgehoogd wordt, dan moet daar ook voldoende personeel voor zijn. Dat is er nu onvoldoende en het personeel dat er wel is, is moe. Ze hebben houvast en waardering van hun werkgever nodig om door te blijven gaan. Daarnaast moet het werken in het ziekenhuis aantrekkelijk worden gemaakt om nieuwe collega’s aan te trekken met goede arbeidsvoorwaarden. Dat doe je niet door 0% loonsverhoging te bieden. Daarmee schrik je mensen juist af. Mensen die nu harder nodig zijn dan ooit.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn