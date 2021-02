CBD ondertekent landelijke agenda om zelfmoord te voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekende op 28 januari samen met tal van maatschappelijke organisaties de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, waarin zij samen optrekken om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) is een van de ondertekenaars. Voorzitter Ed van de Weerd: “Drogisten nemen hun maatschappelijk rol zeer serieus.”

De staatssecretaris en vertegenwoordigers van onder andere het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, de Nederlandse GGZ, NIP, NVVP, Ivonne van de Ven Stichting, COC-Nederland, Jeugdzorg Nederland, het Trimbos-Instituut, de VO-Raad, MIND, ProRail, NVVK, TSD, UWV, VNG en GGD GHOR Nederland tekenden vandaag de Landelijke Agenda

Netwerkaanpak

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Landelijke Agenda en moedigt meer mensen, bedrijven en organisaties aan zich aan te sluiten. Door samen op te trekken wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord is niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de maatschappij noodzakelijk zijn.

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag door zelfdoding. Hiermee wordt het leven van 250.000 nabestaanden diep geraakt. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging en 40 van hen moeten hiervoor worden behandeld op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de hierdoor ontstane recessie bieden grote reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen. Doel van de Landelijke Agenda is om mensen met zelfmoordgedachten sneller uit hun isolement te halen, te helpen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop.

Paracetamol

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven is een van de ondertekenaars van de landelijke agenda. Uit onderzoek blijkt dat paracetamol wel eens wordt gebruikt bij zelfmoordpogingen. Paracetamol is als zelfzorggeneesmiddel veilig bij juist gebruik en effectief bij het bestrijden van kleine kwalen.

Ed van de Weerd, voorzitter van het CBD: “Drogisten nemen hun maatschappelijk rol zeer serieus. In drogisterijen wordt paracetamol uitsluitend verkocht in een verkoopomgeving met goed opgeleid personeel dat altijd aanwezig en beschikbaar is voor het geven van advies. Ook geven drogisten bij de aankoop van paracetamol standaard een risicowaarschuwing, houden wij toezicht op het maximaal aantal verpakkingen dat een klant wil kopen en moeten wij soms “nee” verkopen. Zo bouwen drogisten drempels in voor (on)bedoeld verkeerd gebruik van geneesmiddelen terwijl consumenten laagdrempelig toegang blijven houden tot de noodzakelijk zelfzorggeneesmiddelen.”

Iedereen kan meehelpen

Uit onderzoek blijkt dat praten over gedachten aan zelfmoord levens kan redden. In de Landelijke Agenda wordt daarom ingezet op campagnes binnen en buiten de zorg om meer bewustwording te realiseren. Iedereen in Nederland wordt gestimuleerd het gesprek te voeren over dit moeilijke onderwerp. Eén van de middelen daartoe is de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl In een uur tijd leren deelnemers zelfmoordgedachten te signaleren, bespreekbaar te maken en te verwijzen naar hulp.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Bron: Centraal Bureau Drogisterijbedrijven