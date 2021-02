Verspreiding FFP2-mondkapjes voor kwetsbare mensen start in Assen

Duizenden ‘Houd elkaar veilig’ mondmaskers voor Drentse zorginstelling Interzorg





Het Drentse Interzorg is de eerste zorgorganisatie in Nederland die de felrode mondmaskers van het initiatief ‘Houd Elkaar Veilig’ gaat gebruiken. Interzorg, dat zich ontfermt over kwetsbare ouderen en mensen met dementie en hersenletsel, krijgt morgen, woensdag 20 januari meer dan 4.000 kwalitatief hoogwaardige mondmaskers van de Nederlandse importeur. Journalisten zijn van harte uitgenodigd dit moment bij te wonen.



Zangeres en voormalig botkankerpatiënt Lisanne Spaander (22) bedacht voor kwetsbare mensen een opvallend, felrood masker met hart-logo en de tekst ‘Houd Elkaar Veilig’. Een kwalitatief hoogwaardig masker (FFP2) dat de drager daadwerkelijk beschermt, en dat opvalt, zodat omstanders meteen kunnen zien dat ze met een kwetsbaar iemand te maken hebben. Bij de ontwikkeling kreeg ze steun van zorginnovator Ronald Helder en directeur Hans Poulis van het Rotterdamse handelshuis IGC International.



De initiatiefnemers proberen de overheid, verzekeraars en bedrijven zo ver te krijgen te helpen bij het verspreiden van deze maskers onder kwetsbare mensen. Vanuit de zorg is al steun uitgesproken voor het initiatief, onder andere door patiëntenorganisatie Longkanker Nederland en Diederik Gommers.



Anders dan tijdens de eerste COVID-golf Duitse overheid in november en december al begonnen met de verspreiding van FFP2-maskers onder ruim 34 miljoen mensen, waaronder alle 60-plussers en chronisch zieken. In De Duitse deelstaat Beieren zijn FFP2-maskers al verplicht voor in winkels en het openbaar vervoer.



IGC, dat de hoogwaardige mondmaskers importeert en al levert aan diverse medische instellingen in Europa, sponsort nu een eerste lading maskers, die terecht komt bij Interzorg. Er worden inmiddels al gesprekken gevoerd met een tweede bedrijf dat maskers wil sponsoren. Zorginstellingen krijgen extra ‘COVID-kosten’ die ze maken, bijvoorbeeld voor deze maskers voor hun personeel, in principe vergoed.