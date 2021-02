Wereldkankerdag 2021: blijf in beweging

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar één op de drie Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor kanker in coronatijd. Juist nu is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact van kanker. En dat mensen met kanker en hun naasten de weg weten te vinden naar coronaproof zorg en ondersteuning.

Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist in Ziekenhuis Rivierenland: “Kanker in COVID tijd is niet gemakkelijk. Er vallen veel dingen weg, omdat het nu even niet kan. Daarom zijn we als Ziekenhuis Rivierenland blij dat mensen met kanker nog wel naar buiten mogen om te bewegen. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat de behandeling tegen kanker zwaar kan zijn en vermoeiend. Bewegen kan helpen om de vermoeidheid te verminderen.”

Elektrische fiets te leen

Voor patiënten van Ziekenhuis Rivierenland zijn er elektrische fietsen te leen. Deze zijn er gekomen dankzij de bijdrage van stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Sissi Grosfeld: “We zijn heel blij met deze fietsen. Mensen die chemotherapie krijgen, kunnen tijdens de behandeling een elektrische fiets ter beschikking krijgen. Het voordeel hiervan is dat je makkelijker kunt bewegen ook als je moe bent.” Over het positieve effect van de elektrische fiets vertelt Trudi Baaijen op https://vriendenvanzrt.nl/verhalen/

Beweeg-challenge

In het kader van wereldkankerdag vinden in alle provincies activiteiten plaats. Bijvoorbeeld over persoonlijke verzorging, muziek en werk. Ook voor bewegen is aandacht. Er is een challenge van 21 dagen, met elke dag een opdracht om in beweging te komen. Hier kan iedereen gratis en in de eigen omgeving aan meedoen. Bekijk het overzicht op https://wereldkankerdag.nl/agenda/gelderland.

Blijf niet rondlopen met klachten

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de oncologische zorg onverminderd doorgegaan, maar zijn er aanzienlijk minder patiënten naar de ziekenhuizen verwezen. Die achterstand is deels ingehaald, maar voor de meeste kankersoorten blijven de cijfers nog steeds achter in vergelijking met het jaar ervoor. De artsen van Ziekenhuis Rivierenland drukken mensen op het hart om niet met klachten te blijven rondlopen. Chirurg Maartje Sier: “We horen soms dat mensen aarzelen om met hun klachten naar de huisarts te gaan, uit angst voor besmetting of omdat zij denken dat de arts geen tijd heeft. Onze oproep aan iedereen is: neem bij klachten of zorgen altijd contact op met je huisarts of je specialist in het ziekenhuis. Wacht daar niet mee. Wij zijn er voor je.” Meer informatie is te vinden op www.kankerwachtniet.nl

Sterk door regionale samenwerking

Ziekenhuis Rivierenland werkt met vijf andere ziekenhuizen in Midden-Nederland intensief samen in het oncologienetwerk Oncomid. Jaarlijks worden meer dan 6.000 patiënten besproken in een van de regionale oncologische multidisciplinaire overleggen en regelmatig worden patiënten behandeld door een behandelteam van artsen uit meerdere ziekenhuizen. Op die manier zorgen we ervoor dat iedere oncologische patiënt in de regio Midden-Nederland altijd de allerbeste zorg krijgt. Meer informatie op www.oncomid.nl

Bron: Ziekenhuis Rivierenland