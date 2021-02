“Corona laat zien dat niemand eenzaam mag sterven”

Ongeneeslijk zieke Anne-Marie helpt WensAmbulance Brabant

Ongeneeslijk zieke Anne-Marie van Orsouw lanceert op Wereldkankerdag (4 februari) haar benefietuitgave ‘Ik vecht niet tegen kanker, maar vóór mijn horizon’. Ze hoopt hiermee een flink geldbedrag in te zamelen voor WensAmbulance Brabant, die de laatste wens vervult van iemand die ernstig ziek is. “Juist nu in coronatijd is duidelijk hoe belangrijk het is om samen nog iets moois te beleven en niet eenzaam te sterven.”

Anne-Marie van Orsouw heeft uitgezaaide borstkanker. Ze focust zich niet alleen op de ellende die haar ziekte veroorzaakt, maar juist ook op de mooie dingen. Daar blogt ze over op metzorgleven.nl. Over de angst om dood te gaan en de allesoverheersende eenzaamheid. Maar ook over tevreden zijn met wat je hebt en als het maar gezellig is…

Moment van geluk

Haar blogs zijn nu gebundeld in het schrift ‘Ik vecht niet tegen kanker, maar vóór mijn horizon’. Het is Anne-Maries vurige wens om met deze benefietuitgave een flink geldbedrag in te zamelen voor WensAmbulance Brabant. De 150 vrijwilligers van WensAmbulance Brabant vervullen de laatste wens van ongeneeslijk zieke medemensen die dat niet meer op eigen kracht kunnen. Anne-Marie: “WensAmbulance Brabant maakt een van de laatste momenten van geluk mogelijk. Juist in coronatijd is dat erg waardevol. Dat is niet in woorden uit te drukken.”

Kanker draag je niet alleen

Ter gelegenheid van Wereldkankerdag, elk jaar op 4 februari, hoopt Anne-marie dat zoveel mogelijk mensen haar helpen om haar wens in vervulling te laten gaan. Dit jaar staat Wereldkankerdag in het teken van corona. Anne-Marie: “Ik merk dat steeds meer mensen zich nu realiseren hoe belangrijk het is om samen te zijn en niet eenzaam te sterven. Kanker draag je niet alleen, ook niet in coronatijd.”

Help mee en steun WensAmbulance Brabant

Bestel de benefietuitgave ‘Ik vecht niet tegen kanker, maar vóór mijn horizon’ à €12,50 in de webshop van www.uitgeverijzezz.nl. Met de opbrengst laat WensAmbulance Brabant de laatste wens in vervulling gaan van mensen die ongeneeslijke ziek zijn. Want niemand mag eenzaam sterven.

Bron: Uitgeverij ZEZZ