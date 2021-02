Revalidatiepatiënten Zeeland en Noord-Brabant verzekerd van zorg in de buurt

VGZ en CZ sluiten akkoord met Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland

Patiënten in Zeeland en Noord-Brabant die verzekerd zijn bij CZ of VGZ kunnen rekenen op medisch specialistisch hulp in hun eigen buurt. Afgelopen jaren was dat onzeker omdat aanvragen voor behandeling konden worden afgewezen. De regionale zorgverlener Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) is er echter na jarenlange intensieve discussie erin geslaagd een contract af te sluiten met beide zorgverzekeraars.

‘Dit is prachtig nieuws voor onze patiënten. Het betekent dat ze zonder wachttijd een afspraak kunnen maken met de revalidatiearts en zo nodig daarna direct kunnen worden behandeld. Zonder eerst het administratieve proces van de machtigingsaanvraag af te wachten. En elke dag die je eerder wordt behandeld, betekent een snellere genezing en weer deelnemen aan het maatschappelijke leven’, stelt voorzitster Jessica Varkevisser van SRN. SRN is bezig een landelijke keten van revalidatiepraktijken uit te rollen.

Behandeling dicht bij huis

Varkevisser: ‘Voor deze kwetsbare patiënten is het bovendien belangrijk dat ze niet de lange reis hoeven te maken naar een centrum ver weg. Nu wij als zelfstandige en gespecialiseerde kliniek gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar kunnen we klantvriendelijk dicht bij huis onze behandeling aanbieden. Voor de patiënten scheelt het ook veel onzekerheid. Voor hen speelt anders de vraag: kom ik door de machtigingsprocedure heen, krijg ik volgend jaar de behandeling ook vergoed of gelden dan weer andere afspraken. Met de vastgelegde samenwerking met VGZ en CZ voor komend jaar en de evaluatie daarna speelt dat hopelijk allemaal niet meer en kunnen we toekomstbestendig een relatie opbouwen met zowel patiënten, doorverwijzers en niet in het minst de zorgverzekeraars.’

Kosteneffectiever

Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) richt zich op tweedelijns revalidatiezorg, hartrevalidatie en longrevalidatie. Het bedrijf komt voort uit Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek, dat sinds vorig jaar actief is onder de naam TopzorgGroep. ‘We hebben ons nadrukkelijk bewezen als zelfstandige behandelkliniek en zijn de eerste aanbieder van specialistische revalidatiegeneeskunde die een contract heeft met alle zorgverzekeraars. We trekken vanaf nu samen met de zorgverzekeraars op om revalidatiezorg klantvriendelijker en kosteneffectiever te maken. Ook verplaatsing van bestaande zorg naar SRN is daarbij een bespreekpunt. En dat is een echte doorbraak.’

Klantvriendelijk en op maat

SRN maakt gebruik van eigen, goed uitgeruste en persoonlijke praktijken dichtbij huis. ‘We hebben veel expertise in huis met onder andere onze gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Dit stelt ons in staat vanuit een breed perspectief naar een patiënt te kijken, waardoor we snel tot een juiste behandeling komen. We werken met zeer korte lijnen en betrekken de patiënt altijd bij elke stap van het traject.’



Corona-protocol

SRN is een gerespecteerde speler in het zorglandschap. Zo is SRN schrijver van het eerste poliklinische behandelprotocol voor revalidatie na Corona en neemt SRN deel aan een werkgroep van de beroepsvereniging voor het implementeren van digitale zorg in de revalidatiezorg. ‘Door de toekomstbestendige afspraken kunnen de behandelaren zich nu ook weer volledig richten op landelijke ontwikkelingen in de revalidatie en in de regionale zorgnetwerken. De contracten betekenen in meerdere opzichten echt een mijlpaal voor SRN.’

