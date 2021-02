Trainen van balanscontrole helpt ouderen om vallen te voorkomen

Het nabootsen van struikelen en uitglijden is geschikt in de preventie van vallen. Een manier om dit te doen is met een loopband die in staat is tot snelle en sterke versnellingen en vertragingen van de band, waardoor het evenwicht tijdens het lopen wordt uitgedaagd. Deze training is toepasbaar in de praktijk en is gericht is op het verbeteren van de reactieve balanscontrole door bijna-val situaties te trainen met balansverstoringen tijdens het lopen op een loopband. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Markus Rieger.

Evenwicht complex



Het evenwicht bewaren tijdens het lopen is een complexe taak. Elke dag zetten we duizenden stappen en bij elke stap wordt ons evenwicht op de proef gesteld. Elk obstakel, oneffenheid of gladde ondergrond vormt een bedreiging voor het evenwicht en kan leiden tot struikelen of uitglijden. De vraag is: val je of niet? Rieger: “Adequate reactieve balanscontrole is essentieel om het evenwicht te herstellen na een uitglijden of struikelen en om vallen te voorkomen. Met de leeftijd neemt ons vermogen om het evenwicht te beheersen tijdens het manoeuvreren in complexe omgevingen af. Elke misplaatste stap of kleine evenwichtsstoring kan leiden tot vallen en mogelijk ernstig letsel.”

Valpreventie ouderen



Valpreventie bij oudere mensen is van groot belang. Een val heeft vaak ernstige letsel als gevolg, mensen worden bang om te vallen, bewegen daardoor minder en hun fysieke prestatie gaat daardoor sneller achteruit waardoor hun risico om te vallen omhoog gaat. Dit heeft ernstig gevolg op hun kwaliteit van het leven. Verder kan een val ook leiden tot dood. Elke dag overlijden 13 mensen boven de 65 jaar als direct gevolg van een val. Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA

Startdatum 05-02-2021

Tijd 09.45

Locatie Online

Titel To fall or not to fall?

Spreker M.M. Rieger

Promotor prof.dr. J.H. van Dieen, prof.dr. M.A.G.M. Pijnappels, copromotoren dr. F. Steenbrink, dr. S. Papegaaij

Bron: VU