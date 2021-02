Den Haag krijgt een Week tegen Mensenhandel

Het stadsbestuur mikt op een week in oktober 2021, rond de Europese dag tegen mensenhandel (18 oktober). Mensen uitbuiten voor persoonlijk gewin door gebruik van dwang of misbruik van een kwetsbare positie: dat is mensenhandel. Het is een vorm van ondermijnende criminaliteit met naar schatting duizenden slachtoffers in Nederland.

Mensenhandel

Mensenhandel is in Den Haag en de regio niet alleen in beeld in de vorm van seksuele uitbuiting in de prostitutie, maar ook in andere vormen zoals arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. In Den Haag zijn jaarlijks gemiddeld 145 slachtoffers in beeld bij de hulpverlening. Het werkelijke aantal slachtoffers van uitbuiting ligt waarschijnlijk veel hoger. Mensenhandel raakt niet alleen volwassenen, ook kinderen en jongeren worden slachtoffer.

Bewustwording en voorlichting

“Bewustwording en voorlichting zullen centraal staan in de Haagse Week tegen Mensenhandel, die past bij ons profiel als internationale stad van Vrede & Recht. Het programma wordt nu voorbereid”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. Verschillende partijen in de gemeenteraad hadden het stadsbestuur gevraagd om de bewustwording over (de risico’s van) uitbuiting te helpen vergroten.

In juni vorig jaar presenteerde het stadsbestuur voor het eerst een apart actieprogramma tegen mensenhandel (‘Naar een stad zonder uitbuiting’). Voorkomen, bestrijden en beschermen van slachtoffers zijn de 3 pijlers van dit actieprogramma, dat stoelt op samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Integrale aanpak

Kavita Parbhudayal: “Alleen een integrale aanpak waarin maatregelen op elkaar aansluiten, kan effectief zijn; een aanpak die slachtoffers beschermt en daders opspoort en vervolgt of anderszins aanpakt. Maar het liefst willen we natuurlijk slachtofferschap voorkomen en daarom krijgt preventie veel aandacht in ons actieprogramma. Concrete acties zijn onder meer: voorlichting aan arbeidsmigranten, laagdrempelige anonieme chat voor jongeren (chattenhelpt.nl), meer online veldwerk door hulpverlening gericht op mannelijke, transgender en vrouwelijke sekswerkers, plus een gecoördineerd zorg- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel. De nieuwe Haagse Week tegen Mensenhandel geeft ons de gelegenheid hier extra aandacht voor te vragen”.

[Wethouder Kavita Parbhudayal; foto: Martijn Beekman]