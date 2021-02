Meevallende cijfers hoortoestelmarkt 2020

Met een krimping van 4,3% een positief jaar ondanks de coronacrisis

De hoortoestelmarkt in Nederland is vorig jaar 4,3% gekrompen in vergelijking met 2019. Dat maakt GAIN, de branchevereniging van fabrikanten van hooroplossingen, bekend. De daling van het aantal geleverde hoortoestellen was in de door zorgverzekeraars vergoede zorg het kleinst, 2,4%. Het aandeel in de zogenaamde private markt – hoortoestellen die niet vanuit het basispakket van de zorgverzekeraars worden vergoed – daalde het meest. Waar dat percentage in 2019 nog 19 % van de totale markt vormde, eindigde het in 2020 op 17% van de markt, een daling van ruim 12%. In 2020 zijn er in totaal 316.337 hoortoestellen geleverd.

Dieptepunt

“Het dieptepunt in de hoorzorgmarkt zagen we in april”, aldus Kees van der Sluijs, directeur van GAIN, “toen de totale nationale markt tot een minimum werd teruggeworpen. Dit kwam ook door stagnerende bezoekmogelijkheden aan KNO-artsen en Audiologische Centra. Na juni vorig jaar hebben vele slechthorenden de audicienwinkels juist weer meer weten te vinden, zodat al met al over een positief jaar kan worden gesproken, ondanks de coronacrisis.”

Audiciens leveren essentiële gezondheidszorg en hebben zich daarom direct in maart 2020 aan strenge coronarichtlijnen geconformeerd en dit ook duidelijk gecommuniceerd met slechthorenden, zorgverzekeraars en overheid. Ook werden audicienbedrijven gekwalificeerd als vitale sector.

Volwaardig functioneren

Goed kunnen communiceren is essentieel om volwaardig te functioneren en sociaal isolement te voorkomen. Iedereen, ook slechthorenden, moet toegang hebben tot nieuwsberichten via televisie en internet. En in een tijd waarin mensen persoonlijk afstand nemen, moet er optimaal via de telefoon en andere virtuele platforms gecommuniceerd kunnen worden. In de tweede helft van vorig jaar heeft dit inzicht mogelijk vele mensen met een onbehandeld gehoorverlies ertoe aangezet om een hoortoestel aan te schaffen. Ook innovatie, op gebied van technologie, gebruikersgemak en hoorzorg op afstand, speelt volgens de branchevereniging een belangrijke rol in deze ontwikkeling.



GAIN is de branchevereniging voor fabrikanten van hooroplossingen in Nederland en zet zich o.a. in voor innovatie, voorlichting en kennisdeling om de kwaliteit van de hoorzorg te verbeteren.



GAIN wil de weg naar het dragen van hoorhulpmiddelen vergemakkelijken. Wij streven naar een samenleving waarin het cruciale belang van horen erkend wordt en het persoonlijke welzijn van mensen met gehoorproblemen leidend is bij de behandeling.

Wat GAIN betreft staat boven alle andere belangen binnen de auditieve industrie, het persoonlijk welzijn van mensen met gehoorproblemen.

Onze activiteiten zijn erop gericht door samenwerking zorg te dragen voor betere preventie, vroegtijdige en snellere diagnostisering, adequate behandeling en optimale, toegankelijke hoorhulp op maat.



Aangesloten bij GAIN: BB Hearing | Comfoor | Demant Nederland | GN Hearing Benelux | Hoorexpert | Multi Care Systems | Sennheiser Nederland | Sonova Nederland | Starkey Hearing Technologies | WS Audiology.

Bron: Vereniging GAIN