Vier het weekend van de liefde en support de strijd tegen aids met RIJKS® Amsterdam Ontbijt

Levensreddende zorg voor mensen met hiv moet doorgaan in tijd van corona

Verwen de mensen die je lief zijn met een luxe ontbijtbox én support de wereldwijde strijd tegen aids. Dat is nu mogelijk met het Amsterdam Ontbijt. Een dubbele gezondheidscrisis met corona én hiv zet de wereld op z’n kop. Levensreddende medicijnen zijn in veel landen niet goed beschikbaar voor mensen met hiv. Ook dit jaar organiseert Amsterdam Dinner Foundation daarom samen met restaurant RIJKS® een ontbijtactie om door te kunnen gaan met de strijd tegen aids.



Vanaf vandaag is de premium ontbijtbox van de hand van chef Joris Bijdendijk online te reserveren. In het weekend van Valentijnsdag, op 13 en 14 februari a.s., kan een heerlijk ontbijt afgehaald worden in Utrecht, Groningen en Amsterdam. In de hoofdstad kun je de box ook thuis laten bezorgen.

Met liefde samengesteld

Het Amsterdam Ontbijt à €47,50 is met liefde samengesteld door Joris Bijdendijk en zijn team. Naast een beschuit met heerlijke Boeren Goudse Oplegkaas bevat de box onder meer een gepocheerd Vreeland ei met zwarte truffel en coppa. Ook de liefhebbers van zoet halen hun hart op met vegan bananencake en aardbeien met advocaat. Met een mooi gedekte tafel en de inhoud van de luxe ontbijtbox kun je dit Valentijnsweekend helemaal in stijl beleven.



Iedereen die meedoet maakt kans op mondkapjes van ontwerpers Viktor & Rolf, twee kaarten voor het Amsterdam Diner en een geheel verzorgd diner à deux bij restaurant RIJKS®. Van elk verkocht ontbijt gaat €25,00 naar noodacties van Aidsfonds om te zorgen dat mensen met hiv in Afrikaanse landen toegang hebben tot goede zorg en levensreddende medicijnen.





Van glamoureus benefietdiner naar wervelende ontbijtactie

Al jaren organiseert Amsterdam Dinner Foundation het glamoureuze Amsterdam Diner om te vechten voor een wereld zonder aids en het leven te vieren. De strijd tegen aids moet doorgaan. Daarom is er dit jaar opnieuw een ontbijtactie opgezet samen met restaurant RIJKS® en Stach Food winkels. De ontbijtbox kan afgehaald worden in Utrecht, Groningen en Amsterdam. Ook is het voor het eerst mogelijk om het Amsterdam Ontbijt thuis te laten bezorgen in de hoofdstad.

Mensen met hiv extra hard geraakt door corona

De coronacrisis heeft een enorme impact op de wereldwijde aidsbestrijding. Geen vervoer naar de kliniek, een gebrek aan hiv-medicijnen, gezondheidswerkers die gezinnen niet langer kunnen bezoeken en geen eten doordat inkomsten voor veel mensen wegvallen.

Dit terwijl goede voeding essentieel is voor de werking van hiv-remmers. Vooral in Afrikaanse landen zoals Kenia en Zuid-Afrika worden volwassenen en kinderen met hiv extra hard geraakt en kunnen zij hun behandeling niet voortzetten. Met de opbrengst van het Amsterdam Ontbijt kunnen de lokale helden van Aidsfonds en Orange Babies ook in tijden van corona levensreddende zorg bieden. Alleen samen kunnen we aids stoppen. Uit liefde voor alle liefdes!

Bron: RBPR