Harald Vonkeman van Medisch Spectrum Twente: ‘Technologische middelen hard nodig om zorg te ondersteunen in pandemie’

We worden met z’n allen steeds ouder en dat brengt een toename van chronische ziektes met zich mee. Denk aan hart- en vaatziekten, obesitas en reuma. We moeten dus steeds meer zorg gaan leveren, maar met minder middelen. Dat vraagt om innovatieve oplossingen. Techniek speelt in ons leven een belangrijke rol. In ons werk en hoe we communiceren, consumeren en onze vrije tijd besteden. De digitale en analoge wereld overlappen elkaar. Dat gebeurt in de maatschappij en dus ook in de gezondheidszorg. Patiënten vragen om snellere en duidelijkere antwoorden en oplossingen op maat. eHealth kan helpen om het gat te dichten. We kunnen meer patiënten monitoren en gerichter zorg verlenen daar waar het nodig is en op het juiste moment. We kunnen sneller en beter communiceren, de juiste informatie aanreiken op het niveau en tempo en in de taal die de patiënt het beste past. Met eHealth kunnen we mensen ondersteunen in hun zelfzorg en gezond gedrag.

Harald Vonkeman is voorzitter van de landelijke werkgroep eHealth en reumatoloog bij Medisch Spectrum Twente.