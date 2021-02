Steeds slimmere samenwerking tussen behandelaars voor patiënten met huidkanker’

Dit is een expertquote van Djura Piersma van Medisch Spectrum Twente, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Wereldkankerdag 4 februari: Kanker in Beeld | ANP

Wereldkankerdag

Vandaag is het Wereldkankerdag. De standaardzorg voor patiënten met gevorderd en uitgezaaid melanoom (huidkanker) is volop in ontwikkeling.

Er wordt meer en meer samengewerkt in de regio en in heel Nederland. Er is meer samenwerking tussen alle behandelaars onderling, maar ook tussen algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen.

Samenspel

Daarnaast is meer samenspel van de juiste diagnostiek, verschillende stappen in de chirurgische behandelingen, bestraling van uitzaaiingen en systeemtherapie. De verschillende vormen van systemische behandeling – behandeling die het hele lichaam bereikt – worden steeds slimmer op de juiste momenten ingezet.

Het streven is naar continue vooruitgang in de zorg en in de uitkomsten voor melanoom-patiënten. Ik denk dat patiënten het ook steeds vaker als ziekenhuis-overstijgende ketenzorg zien, althans ik hoop het.

Djura Piersma is internist-oncoloog bij Medisch Spectrum Twente

Bron: ANP Expert Support