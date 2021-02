Vrijdag in Meldpunt: Hardere maatregelen nodig voor gezondere leefstijl

Om een gezondere leefstijl bij Nederlanders af te dwingen zijn hardere maatregelen van de overheid nodig. Zo zou groente en fruit goedkoper moeten worden en ongezond eten juist duurder. Het komende kabinet moet deze en andere ingrepen verankeren in het nieuwe regeerakkoord. Dat zeggen de hoogleraren Liesbeth van Rossum (obesitas) en Jaap Seidell (voeding & gezondheid) in Meldpunt op vrijdag 5 februari om 19.15 uur bij MAX op NPO 2.



Preventie

De helft van de Nederlanders is te zwaar. De overheid stelde twee jaar geleden in het Nationaal Preventieakkoord tot doel om overgewicht in twintig jaar tijd terug te dringen van bijna 50 naar 38 procent van de bevolking. Juist in deze tijd is het belangrijk om af te vallen. Want wie te zwaar is, loopt extra risico op corona. Bovendien werken bij ernstig overgewicht vaccins minder goed. Maar afvallen is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Bert Laman (62) weegt 120 kilogram en zou graag terug willen naar onder de 100 kilo. Hij vertelt in Meldpunt dat hij ontzettend bang is om corona te krijgen en mede daardoor al bijna een jaar niet naar de supermarkt gaat. Van wat hij nu online bestelt, blijkt het gezonde eten meestal duurder dan het ongezonde eten.



Daarom vinden de hoogleraren Liesbeth van Rossum en Jaap Seidell dat een nieuw kabinet met verstrekkende maatregelen moet komen om overgewicht daadkrachtiger te bestrijden. Maatregelen die veel verder gaan dan het Preventieakkoord. Zo zou onder andere de BTW op groente en fruit fors omlaag moeten. Ook stellen zij een invoering van de suikertax voor, een belasting om ongezond eten duurder te maken. Beiden lichten deze, en andere benodigde maatregelen, vrijdag toe in Meldpunt.

Loyaliteitsbonus

MAX Ombudsman Rogier de Haan laat zien dat er veel is gereageerd op de uitzending van 11 december 2020 over het schrappen van de loyaliteitsbonus door ING. Dat is het extraatje van vaak duizenden euro’s dat trouwe hypotheekklanten in de loop der jaren bij de bank hebben opgebouwd. Bij verhuizing krijgen zij hiermee korting op de hypotheekrente van een nieuwe hypotheek bij ING. De bank heeft op 1 januari iedereen op nul gezet. Honderden boze reacties kwamen binnen bij MAX Ombudsman en de redactie van Meldpunt, samen goed voor een bedrag van 1,8 miljoen euro. Rogier de Haan gaat in gesprek met de klagers en de bank en doet hiervan verslag in Meldpunt.

