Schaatsen op besneeuwd ijs levensgevaarlijk!

In de vorstperiode van 29 december 2008 tot en met 12 januari 2009, zijn naar schatting 13 duizend schaatsers behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis. Vergelijken we dit met een tweewekelijkse periode zonder natuurijs dan behandelen de ziekenhuizen gemiddeld 680 slachtoffers. Van deze slachtoffers loopt ruim 60% een fractuur op. Meer dan een kwart van de geblesseerde schaatsers heeft een polsbreuk. Eén op de tien slachtoffers heeft hoofdletsel opgelopen. Inmiddels wordt weer geschaatst op natuurijs, maar op veel plekken is het ijs nog onvoldoende aangegroeid om er veilig op te kunnen schaatsen. Opvallend bij het schaatsen op natuurijs is dat het percentage schaatsers ouder dan 40 jaar een stuk hoger is (58%). Routine alleen beschermt onvoldoende

Schaatsen als er sneeuw op het ijs ligt

Als er sneeuw is gevallen en het ijs niet is geveegd, is het levensgevaarlijk om te gaan schaatsen. Ben je onder het ijs gekomen en ligt er geen sneeuw op het ijs, zwem dan naar de donkere plek, hier ben je door het ijs gegaan.

Ben je onder het ijs gekomen en is het besneeuwd, dan moet je naar het lichte gedeelte zwemmen.

Belangrijke tips van de FSMI voor schaatsen op natuurijs

Vraag je lokale ijsclub of het natuurijs sterk genoeg is. Ga niet schaatsen als het al donker is. Ga niet alleen het ijs op. Neem een veiligheidsset mee. Bescherm je met producten die er voor zijn gemaakt. Met scherpe schaatsen heb je meer grip op het ijs en sta je dus veel stabieler. Controleer je schaatsijzers regelmatig en laat deze tijdig slijpen, zodat je niet vlak voor vertrek nog maatregelen moet nemen. Draag een helm. Je kunt zelf een val veroorzaken, maar ook bijvoorbeeld andere schaatsers en oneffenheden in het ijs kunnen hiervoor zorgen. Een helm beschermt je hoofd bij een val en draagt zo bij aan het voorkomen van (hersen)letsel. Draag handschoenen, niet alleen tegen de kou. Scherp geslepen schaatsen en het ijs zelf kunnen schaaf- en snijwonden veroorzaken als je valt. Iemand kan per ongeluk over jouw vingers schaatsen als je op het ijs ligt. Draag polsbeschermers om je polsen op een effectieve manier te beschermen. Zo voorkom je polsblessures zoals botbreuken. Draag comfortabele kleding die vocht afvoert, isoleert en water- en wind afweert. Gebruik bij extreme kou onder andere winddichte kleding, een bivakmuts, een skibril en watervrije vaseline voor je gezicht. Neem een dagrugzakje mee om deze spullen op te bergen als het warmer is. Neem een voldoende uitgeruste EHBO-set mee. Wat pleisters en een stukje verband kan soms heel handig zijn om bij je te hebben. Een scherpe punt van andermans schaats kan soms voor verwondingen zorgen. Een isolatiefolie in je dagrugzakje kan goed van pas komen bij onderkoeling als er iets gebeurd is. Ook voor anderen op het ijs is het goed als het onderweg beschikbaar is. Neem een mobiele telefoon en reserve kleding mee. Het meenemen van een mobiele telefoon en een extra set kleding, beide waterdicht verpakt in een dagrugzak, is zeer welkom voor noodgevallen. Bel, sms en mail echter niet terwijl je aan het schaatsen bent

Een veiligheidsset voor gebruik op natuurijs bestaat uit een ijspriem en een werpkoord. De set is compact, licht en weegt nog geen 120 gram. De set is te koop bij de meeste sportspeciaalzaken en bij de Stichting Veilig Natuurijs. Als schaatsen lange tijd niet zijn gebruikt, zullen ze bot zijn. Met botte schaatsen heb je minder controle en een grote kans dat je valt met alle risico’s van dien. Schaatsen slijpen kan bij de meeste sportspeciaalzaken en ijsbanen. Handschoenen, polsbeschermers en een helm beschermen tegen de kou en bij een val. Deze maatregelen zorgen er voor dat als je valt de kans op ernstig letsel aanzienlijk minder is. Een goede voorbereiding bij schaatsen en het voorkomen van schaatsblessures is belangrijk.