Mag er buiten op schaatsbanen worden geschaatst?

Het is weer mooi winterweer waarin er al snel op natuurijs kan worden geschaatst. Wie wil schaatsen op echt natuurijs moet nog even geduld hebben omdat er veel sneeuw ligt op het ijs. Sneeuw op natuurijs maakt dat het natuurijs onbetrouwbaar is geworden.

Veel gestelde vragen over schaatsen tijdens de corona-lockdown

Schaatsen is een buitensport en dat is nog toegestaan.

Schaatsen mag met je eigen huishouden of samen met maximaal één volwassene van buiten je eigen huishouden. Houdt onderling 1,5 meter afstand.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand te houden.

Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Publiek is niet toegestaan.

Blijf in de buurt, beperk uw reisbewegingen.

Schaatsverenigingen moeten ervoor zorgen dat het niet te druk is. Bij vragen overleggen ze met de lokale autoriteiten. Burgemeesters kunnen bij drukte maatregelen treffen.

Tips voor schaatsers om onderkoeling te voorkomen

Trek warme en vooral vochtregulerende kleding aan. Als je bezweet raakt en even stil staat koel je erg af.

Neem een veiligheidsset mee: een werptouw voor de ander en een ijspriem voor jezelf

Zorg dat de achterkant van de schaatsijzers rondgeslepen zijn. Dit voorkomt snijwonden bij valpartijen

Doe bescherming tegen vallen aan, vooral als het ijs hobbels, bobbels en scheuren heeft. Denk aan helm, scheen-, knie- en polsbeschermers

Weet waar je gaat schaatsen, ken de omgeving

Neem een isolatiedeken mee (een klein pakje, maar zeer bruikbaar tijdens onderkoeling)

Neem reservekleding mee, een nat pak is zo opgelopen

Eten en drinken zijn handig in een omgeving waar geen koek&zopie tentjes zijn

Zorg dat de thuisblijvers weten waar u bent

Vergeet natuurlijk de mobiele telefoon niet

Bereid je goed voor

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid gaat het soms mis op natuurijs, het blijft onvoorspelbaar. Regelmatig komt het voor dat schaatsers op natuurijs in een wak terechtkomen. Ook dit kan zorg voor extra belasting van ziekenhuizen. Een stok met een stevige, eventueel metalen punt, is een handig hulpmiddel om te gebruiken bij het testen van het mogelijk nog niet bereden ijs. Maar kan ook handig zijn om iemand uit een wak te redden. Een mobiele telefoon is ook verstandig om mee te nemen alleen zitten hieraan een aantal beperkingen. Het bereik in afgelegen natuurgebieden is vaak niet dekkend.

