De winnaar van het Beste Spirituele Boek 2021 is bekend!

De kracht van rust van Mirjam van der Vegt mag zich het Beste Spirituele Boek 2021 noemen.



Na de nominatie door de vakjury mocht ook het publiek haar stem uitbrengen en heeft De kracht van rust met een duidelijke meerderheid van de stemmen uitgeroepen tot winnaar.



De vakjury was unaniem in haar oordeel:

‘Acht tegendraadse lessen die je laten inzien wat rust nemen doet met je gezondheid. Praktisch, verdiepend en nodigt uit tot zelfreflectie. Het boek wijst je de weg naar een mindset die innerlijke rust brengt en daarmee relativering, focus en overzicht.’



De vakjury bestond dit jaar uit:

Eveline Helmink (Hoofdredacteur Happinez), Jacobine Geel (tv-presentator van Jacobine en Op Adem),Jelle Hermus (oprichter van soChicken.nl en winnaar van het Beste Spirituele Boek 2018), Kitty Geerts (werkzaam bij Boekhandel De Kler) en Olaf Tigchelaar (boekverkoper bij boekhandel Kramer & van Doorn).



Over de auteur

Mirjam van der Vegt is auteur en stiltetrainer. Ze geeft retraites, lezingen en trainingen rondom rust en stilte. Van haar eerdere boeken over stilte werden al meer dan 50.000 boeken verkocht.

Bron: Kosmos Uitgevers