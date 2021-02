Diakonessenhuis start thuismonitoring coronapatiënten

Het Diakonessenhuis gaat coronapatiënten bij wie dat kan, thuis monitoren. Deze patiënten kunnen daardoor eerder naar huis.

Het gaat om patiënten die voldoende hersteld zijn, maar nog wel gemonitord moeten worden. Ook moeten ze zelf hun temperatuur en zuurstofgehalte in het bloed kunnen meten en over een computer, tablet of smartphone beschikken.

Via de app

De patiënt meet dan drie keer per dag zijn temperatuur en zuurstofgehalte en beantwoordt een korte vragenlijst. Via de app worden de meetgegevens en antwoorden direct doorgegeven aan het ziekenhuis. Een team van verpleegkundigen en longartsen volgt de patiënten en neemt zo nodig contact met hen op. Ook zijn er vaste belafspraken met de patient om te horen hoe het gaat.

Eerder naar huis

We verwachten ongeveer 10 patiënten op afstand te kunnen volgen. Dit is prettig voor de patiënt, die dankzij deze monitoring op afstand eerder naar huis kan en prettig omdat er zo weer ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten.

Het Diakonessenhuis maakt voor deze monitoring op afstand gebruik van de app van Luscii. Ervaringen met thuismonitoring in andere ziekenhuizen zijn positief. We zetten de app in elk geval de komende drie maanden in en evalueren dan hoe we er mee verder gaan.

Bron: Diakonessenhuis