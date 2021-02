Pas vandaag op voor vallend ijs en bevroren sneeuw van daken

Nu de zon schijnt op de met sneeuw gevulde daken, is er gevaar door vallende ijspegels, ijsblokken en grote brokken sneeuw. Een probleem dat bijvoorbeeld in Rusland regelmatige tot dodelijke slachtoffers leidt. Ook Nederlandse voetgangers moet opletten voor vallend ijs en bevroren sneeuw van daken.



Vallend ijs

De kans is momenteel beste groot dat je een verwondingen oploopt door vallend ijs. IJspegels of ijskegels ontstaan doordat water op het dak, meestal van smeltende sneeuw of ijs, over een dakrand druipt en geleidelijk weer bevriest. Door het druipende water langs de ijspegel wordt deze steeds langer. IJspegels ontstaan op een dag als vandaag, waarbij de zon de kans krijgt om sneeuw te smelten. Door temperatuurverschil tussen de smeltende sneeuw en de ijspegel gaan ijspegels groeien.

Daarom is er op een dag als vandaag een groter risico op afbrekende en naar beneden vallende ijspegels en ijsbrokken. En deze kunnen gevaarlijk zijn. Met name grote, en dus zware en soms zeer scherpe pegels kunnen bij mens en dier lelijke wonden veroorzaken. Ook kunnen ijspegels elders gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld in het verkeer, als pegels van ijzerconstructies die over wegen heen hangen en afbreken.

Dus let goed op en wandel niet te dicht langs gebouwen. Een ongeluk kan met dit weer in een hoog hoekje zitten.

Bron en foto: MedicalFacts