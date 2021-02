Kamer stemt unaniem voor motie aanvullend MRI-onderzoek

Einde aan onzekerheid voor jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel

De motie met betrekking tot het standaard aanbieden van aanvullend MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek borstkanker voor de jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel is met algehele stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Alle ogen zijn nu op demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis gericht die met de betrokken partijen spoedig met een plan van aanpak moet komen.

Van verschillende kanten werd de afgelopen maanden aandacht gevraagd om het eerdere besluit van Blokhuis, het niet standaard aanbieden van aanvullend MRI-onderzoek, te herzien. Via diverse brandbrieven en gesprekken met uitgebreide onderbouwing werd door onder andere de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, het Alexander Monro Ziekenhuis, de onderzoeksgroep van de DENSE-Trial en Borstkanker Vereniging Nederland het grote belang van dit aanvullende MRI-onderzoek onder de aandacht gebracht.

Uit het tien jaar durende nationale onderzoek de ‘DENSE-Trial’ bleek dat bij 17 per 1000 vrouwen met heel dicht borstweefsel borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar (RIVM) en betaalbaar. Toch werd eerder door Blokhuis besloten voor al deze vrouwen in Nederland dat hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zou worden aangeboden. Er lopen momenteel zo’n 1.360 vrouwen met borstkanker rond bij wie de tijdige detectie van de tumor afhankelijk is van dit MRI-onderzoek. Deze vrouwen wanen zich na het standaard bevolkingsonderzoek ten onrechte veilig.

Radioloog Ritse Mann (Radboud UMC/AvL): ‘De beroepsgroep is ontzettend opgelucht en dankbaar voor deze massale steun van de Kamerleden. Het aanbieden van MRI-screening wordt breed gedragen. Het was onbegrijpelijk dat deze groep vrouwen zo aan hun lot werd overgelaten terwijl voor hen een bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek beschikbaar is dat levensreddend kan zijn. Dit niet aanbieden kon ik mijn patiënten niet uitleggen en dat hoeft gelukkig ook niet meer.’

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis, vult aan: ‘Dit is geweldig nieuws voor deze grote groep vrouwen. Eindelijk erkenning en een oplossing voor dit grote probleem waarvoor we al zo lang aandacht vragen. Het was niet meer te verkopen om het probleem te negeren terwijl er een oplossing voorhanden is. We zien uit naar een spoedig plan van aanpak. Vanzelfsprekend hopen we dat deze groep vrouwen in de tussentijd, totdat deze oplossing is geïmplementeerd, zal worden opgevangen door hun zorgverleners.’

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Bron: AMZ