Tips tegen de vrieskou

Nederland krijgt week te maken met strenge vorst. Overdag vriest het naar verwachting licht, maar met gure wind voelt het heel koud aan. Wie langere tijd onderweg is, doet er goed aan om een warme fleece-trui mee te nemen. Tijdens deze koude dagen is het goed om extra alert te zijn op onderkoeling. Vooral mensen met hart- en/of ademhalingsproblemen lopen risico’s op onderkoelingsverschijnselen.

Het advies is dan ook om tijdens deze dagen lekker binnen te blijven. Gaat u toch naar buiten? Zorg er dan vooral voor dat u droog blijft. Blijf in beweging, maar vermijdt transpiratie om onderkoeling te voorkomen. Dus warm blijven maar hoe doe je dat?

Het beste recept tegen de kou blijft toch de centrale verwarming. Voor wie toch lang naar buiten gaat, doet er goed aan vooral droog te blijven, want water is een levensgevaarlijke vijand van iedereen die de kou ingaat. Je gezicht verliest warmte niet sneller dan een ander lichaamsdeel, maar omdat het voor een groot deel bloot is in de winter, is het toch een belangrijke warmteverliespost. Een muts kan helpen wat van die warmte te behouden.

Alcohol werkt dehydraterend

Gebruik geen warme alcoholische dranken die zullen het tegenovergestelde effect teweeg brengen. Alcohol werkt dehydraterend en verlaagt de lichaamstemperatuur eigenlijk, maar dat voel je niet zo. Integendeel, zelf krijg je het warm van alcohol, wat het in deze koude tijden dubbel zo gevaarlijk maakt. Simpele stretch-oefeningen warmen je spieren op voor je de kou trotseert. Dat houdt je niet alleen warm, het voorkomt in een zekere mate ook verwondingen als je zou vallen.





Heb je last van koude vingers en tenen? Draag twee paar! Een dunne, zijden handschoen onder een wollen bijvoorbeeld. Ondertussen bestaan er ook handschoenen die je handen verwarmen met een batterij. Niet echt milieuvriendelijk, maar wel handig. Ook handig: de kleine handwarmertjes, die met een klik in gang worden gezet. Tien minutjes in water koken en het handwarmertje is herbruikbaar.





Vrouwen zijn gevoeliger voor kou dan mannen en merken kou ook eerder op. Dat komt omdat de lichaamstemperatuur van vrouwen om vitale organen te doen werken hoger ligt dan bij mannen. De kleinste temperatuursdaling is dan ook goed voelbaar voor de meeste vrouwen.



Laagjes



Draag laagjes om het warm te krijgen. Verschillende dunne laagjes houden lucht gevangen, wat ook isolerend werkt. De basislaag is best uit een natuurlijk materiaal, dat zweet weghaalt van je huid. Waterproof en windproof vesten doen de rest. Een belangrijke stelregel is : warm zijn als je de kleding aandoet.





Isoleer de ramen



Wie geen dubbel of driedubbel glas heeft, kan de ramen (tijdelijk) isoleren met thermische film.





Een nachtmuts, letterlijk



In een niet-verwarmde slaapkamer kan het behoorlijk koud worden, misschien wel te koud om te slapen. Een nachtmuts kan helpen, net als een extra paar sokken, warme waterkruiken, elektrische dekens of nachtkledij uit flanel.





Zijden lakens



Zijden en katoenen lakens zijn kouder in het begin, maar houden je warmer gedurende de nacht. De voornaamste reden is dat deze lakens je huid doen ademen, waardoor je minder gaat zweten (en dus minder afkoelt). Onthou ook hier dat verschillende laagjes beter zijn dan één dikke laag. Ook een deken tussen je matras en het onderlaken, kan helpen de warmte in bed te houden.

Door een verminderde warmteproductie koelen oudere mensen sneller af. Zij hebben minder spiermassa waardoor ze een verslechterde isolatie van de kern van het lichaam en organen hebben. Bovendien voelen ouderen de temperatuursverschillen minder goed aan, waardoor ze extra gevaar lopen.

Nog geeft enkele tips om onderkoeling tegen te gaan:

Zorg voor een juiste temperatuur voor de huiskamer en slaapkamer. Als ouderen veel stilzitten en niet zo warm gekleed zijn, moet de temperatuur in de huiskamer 22 tot 24 graden zijn en in de slaapkamer 20 graden. Een kleine warme kamer is beter dan een grote tochtige kamer, vooral in oude huizen is er een risico wegens weinig isolatie.

Zorg voor goede kleding en ondergoed, ook in bed. Een elektrische deken kan hierbij uitkomst bieden.

Beweeg regelmatig.

Ga niet te dicht bij de verwarming zitten; dan zijn er teveel temperatuursverschillen.

Eet gezond en regelmatig (om de paar uur).

Onderkoeling is een toestand waarbij het lichaam bij kou de temperatuur niet meer op peil kan houden. De hulpverlening is afhankelijk van of het een beginnende of een diepe onderkoeling is.

Wat stel je vast?



Bij een beginnende onderkoeling



rillen

koude, bleke en droge huid

de ademhaling gaat van hyperventilatie naar langzaam en oppervlakkig

vaak verwardheid

vermoeidheid en suffigheid

dalend bewustzijn

Bij een diepe onderkoeling

het slachtoffer rilt niet meer

bewustzijnsverlies verlies van reflexen

vertragende hartslag spierstijfheid

Wat doe je?



Bij een beginnende onderkoeling



Breng het slachtoffer in een warmere omgeving

Voorkom verdere afkoeling: verwijder natte kleding, droog het slachtoffer af en wikkel het in een handdoek of deken

Als uitzondering op de basisprincipes van Eerste Hulp mag je bij een beginnende onderkoeling het slachtoffer wel iets warms te drinken geven

Bij een diepe onderkoeling

Wikkel het slachtoffer in een deken of isolatiedeken

Geef niets te eten of te drinken

Waarschuw de hulpdiensten

Bron: MedicalFacst