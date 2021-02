Ook in de kou is het coronavirus overdraagbaar

Het coronavirus gedijt goed bij kou, vochtigheid en gebrek aan uv-licht. Door de kou blijft het virus langer intact. Houd afstand blijft het devies. Want het virus kan in kou net zo makkelijk overspringen in de kou. Ga weg als het tijdens het schaatsen druk is en voorkom groepsvorming. Zorg dat je voor het ingaan van de avondklok thuis bent. Let op bij gladheid op de weg.

Ook buiten is afstand houden belangrijk

Ook buiten is afstand houden belangrijk. Bij grote inspanning en koud adem je geforceerd en ontstaat er meer uitscheiding van virusdeeltjes als je besmet bent.

Geen toertochten en sneeuwballen gooien alleen met eigen gezin

Toertochten en schaatswedstrijden zijn verboden. Rondjes draaien op een schaatsbaan mag met het eigen huishouden, of met één volwassene van buitenaf. Let dus op als je wilt genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Dat betekent dat je sneeuwballen mag gooien met je eigen huishouden, of mag gaan schaatsen met één vriend of vriendin, dus in een groepje van twee mensen.

