VIG: ‘Veertigduizend kankerpatiënten in de kou’

Tweede Kamer: VWS – Algemeen overleg – Initiatiefnota over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel middels whole genome sequencing.

De Tweede Kamer praat woensdag over nieuwe diagnostiek bij kanker: whole genome sequencing . Hopelijk levert dit eindelijk een doorbraak op, zodat deze techniek per direct beschikbaar wordt voor de 40.000 kankerpatiënten die er met smart op wachten.

Whole genome sequencing (WGS)

Whole genome sequencing (WGS) is een moleculaire techniek waarbij met één test in beeld te brengen is welke genetische veranderingen een rol kunnen spelen bij een bepaalde patiënt. Het maakt maatwerk veel beter mogelijk. En daarmee ook een succesvollere behandeling van patiënten die lijden aan kanker. Deze techniek biedt perspectief aan patiënten met uitzaaiingen van een onbekende primaire tumor, maar ook aan fitte patiënten die niet meer reageren op standaard behandeling en nog wel een nieuwe therapie willen proberen.

De techniek bestaat al jaren, maar er is nog geen betaaltitel hiervoor. Het is daardoor nog geen verzekerde zorg, en dan gebeurt er niets. Jammer voor al die kankerpatiënten die hier direct baat bij hebben. Whole genome sequencing verhoogt de kwaliteit van zorg en ondersteunt doelgericht en gepast gebruik van geneesmiddelen. Daar kan niemand op tegen zijn, zou je zeggen.

Every day counts’

Maar Nederland heeft nog veel stappen te zetten in de snelle toegang tot nieuwe, vaak levensreddende geneesmiddelen, bleek recent uit de Europese studie ‘Every day counts’ . Minister Van Ark erkende dit ook in de Tweede Kamer. We bungelen onderaan het lijstje, als het gaat om de toegang van kankerpatiënten tot innovaties. Dus mijn oproep aan de Kamer is: kom in actie!

Gerard Schouw is directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen