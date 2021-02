COVID-19 Vaccins in het kort: voor- en nadelen

In ‘Vaccin in het kort’ staat de informatie over COVID-19 vaccin in begrijpelijke taal op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, digitale en korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.

Moderna vaccin tegen COVID-19

Informatie over coronavaccin COVID-19 Vaccin Moderna op één A4.

Het COVID-19 Vaccin Moderna is een mRNA-vaccin dat is ontwikkeld om ziekte na besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het is goedgekeurd voor gebruik in de hele Europese Unie.

Wat is het COVID-19 Vaccin Moderna?

Het COVID-19 Vaccin Moderna beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen (van 18 jaar en ouder) en helpt het afweersysteem van uw lichaam om COVID-19 te voorkomen.

Het vaccin van Moderna bestaat uit twee prikken, waarbij de tweede prik 28 dagen na de eerste prik gegeven wordt. Veertien dagen na het halen van de tweede prik bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus. Er is minder kans dat u ziek wordt.

Hoe werkt het?

Dit vaccin is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het brengt heel kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA) zoals in het virus aanwezig is. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit van het virus. De stukjes van dit eiwit worden hiermee zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaken die het virus herkennen bij een besmetting. Als iemand daarna in aanraking komt met het coronavirus wordt het virus onschadelijk gemaakt. Het vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam weer afgebroken. Het kan niet in uw eigen DNA terechtkomen.

Studies: werkzaamheid

Het coronavaccin van Moderna heeft op 6 januari 2021 een voorwaardelijke handelsvergunning gekregen van de Europese Commissie, op basis van een goedkeuring door het beoordelingscomité van het Europese Medicijnagentschap EMA. Dat betekent dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico’s. Het vaccin is uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid. Het onderzoek vond wereldwijd plaats onder ruim 30.000 deelnemers van 18 jaar en ouder. Daaruit is gebleken dat de werkzaamheid van het vaccin 94,1% is. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder dit vaccin ziek zouden worden, er na vaccinatie nog maar ongeveer 6 mensen COVID-19 krijgen. Ook bij ouderen boven de 65 jaar is het vaccin effectief, net als bij mensen in risicogroepen, zoals mensen met chronische longziektes, lever- of hartziekten en overgewicht (daar is de effectiviteit gesteld op 90,9%).

Voor kinderen onder de 18 jaar is het vaccin niet goedgekeurd, omdat de veiligheid en effectiviteit nog niet is onderzocht voor deze groep. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen. Het RIVM-advies is om, uit voorzorg, de prik uit te stellen als je zwanger bent.

Lees meer over de studies die zijn uitgevoerd met dit vaccin op de website van het EMA of lees de bijsluiter op de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Naast de officiële bijsluiter is er binnenkort ook een A4-bijsluiter: Vaccin in het kort: Moderna COVID-19 vaccin. Hierin leest u in heldere taal en overzichtelijk wat de voor- en nadelen zijn van het vaccin.

Studies: bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn en zwelling op de prikplek. Vermoeidheid en koude rillingen kunnen ook voorkomen, net als koorts, opgezette lymfeklieren, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en overgeven. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en duren kort.

Lees de bijsluiter van dit vaccin voor een volledig overzicht van bijwerkingen.

Krijgt u last van bijwerkingen, meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit vaccin.

Vaccin in het kort: Coronavaccin BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Informatie voor het coronavaccin Comirnaty op één A4

Comirnaty is een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer dat voorkomt dat u ziek wordt door het coronavirus. Het is goedgekeurd voor gebruik in de hele Europese Unie.

Wat is Comirnaty?

Comirnaty, eerder bekend als COVID-19 vaccine BNT162b2 van BioNTech/Pfizer, is een vaccin tegen ziekte door het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen en jongeren van 16 jaar en ouder en helpt het afweersysteem van uw lichaam om COVID-19 te voorkomen.

Comirnaty bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u drie weken na de eerste prik. Zeven dagen na de tweede prik bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus. Er is minder kans dat u ziek wordt.

Hoe werkt het?

Dit vaccin is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het brengt heel kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA) zoals aanwezig is in het coronavirus. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit van het virus. De stukjes van dit eiwit worden hiermee zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaken die het virus herkennen bij een besmetting. Uiteindelijk wordt het vaccin op natuurlijke wijze door het lichaam weer afgebroken.

Studies: werkzaamheid

Het coronavaccin Comirnaty heeft van het Europese Medicijnagentschap EMA een positieve beoordeling gekregen. Dat betekent dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico’s. Het vaccin is uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid. Het onderzoek vond wereldwijd plaats onder ruim 44.000 deelnemers van 16 jaar en ouder. Daaruit is gebleken dat Comirnaty in 95% van de gevallen bescherming biedt tegen het ontwikkelen van ziekteverschijnselen door het coronavirus. Ook bij ouderen boven de 65 jaar is Comirnaty effectief (94,7%).

De veiligheid en effectiviteit bij kinderen onder de 16 jaar is nog onvoldoende onderzocht. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen. Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen.

Lees meer over de studies die zijn uitgevoerd met Comirnaty op de website van het EMA of lees de bijsluiter op de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Naast de officiële bijsluiter is er ook een A4-bijsluiter: Vaccin in het kort: Comirnaty. Hierin leest u in heldere taal en overzichtelijk wat de voor- en nadelen zijn van het vaccin.

Studies: bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Comirnaty zijn roodheid, pijn en zwelling op de plek waar u het vaccin heeft gekregen. Dit komt vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 personen), maar verdwijnt ook na een aantal dagen. Ook spier- en gewrichtspijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen en verhoging.

Vaccin in het kort: AstraZeneca vaccin

Wat is het?

Het COVID-19 Vaccin AstraZeneca, van fabrikant AstraZeneca, is een vectorvaccin. Bij een vectorvaccin wordt er gebruikgemaakt van een bestaand onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus) waar een klein stukje van de genetische code van het coronavirus aan wordt toegevoegd. Daarmee wordt het verkoudheidsvirus “drager” van het spike-eiwit van het coronavirus. Deze vector, zoals we het dan noemen, wordt zo aangepast dat het zich niet meer kan vermenigvuldigen en niet ziekmakend is, maar wel het afweersysteem stimuleert om antistoffen aan te maken tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het virus? Dan wordt het virus herkend en maakt het lichaam meteen antistoffen aan.

Studies: werkzaamheid

Meer informatie over dit vaccin is (in het Engels) terug te vinden in de productinformatie, inclusief de Engelstalige bijsluiter. De informatie, inclusief de patiëntenbijsluiter, komt ook in het Nederlands beschikbaar op de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG.

Uit hoeveel prikken bestaat het vaccin?

Het COVID 19-Vaccin AstraZeneca bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u minimaal 4 en maximaal 12 weken na de eerste prik.

Wat is de werkzaamheid van het vaccin?

De onderzoeken naar het vaccin van AstraZeneca tonen aan dat de werkzaamheid van het vaccin 60% is. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin klachten zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar ongeveer 40 mensen zijn die COVID-19 met symptomen kunnen krijgen.

Voor wie is het vaccin bedoeld?

Het vaccin is goedgekeurd voor mensen vanaf 18 jaar. Voor mensen van 55 jaar en ouder zijn nog niet genoeg resultaten bekend om te bepalen wat de exacte werkzaamheid van het vaccin is voor deze groep. Wel is er betrouwbare informatie dat het vaccin veilig is voor deze doelgroep. Op basis van eerdere ervaringen met andere vaccins, waaruit blijkt dat deze leeftijdsgroep een goede immuunrespons geeft, wordt verwacht dat het vaccin ook deze doelgroep bescherming biedt. Daarom kan het vaccin ook gebruikt worden voor ouderen. Meer informatie over de werkzaamheid wordt verder onderzocht in lopende onderzoeken waar meer ouderen aan deelnemen.

De Gezondheidsraad heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport geadviseerd welke groepen gevaccineerd gaan worden, en in welke volgorde. Na goedkeuring van dit AstraZeneca vaccin bekijkt de Gezondheidsraad opnieuw of haar advies aangepast moet worden.

Studies: bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, pijn en zwelling op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en koude rillingen. Deze bijwerkingen zijn mild en komen vaak voor, maar verdwijnen ook weer snel. Daarbij zijn de bijwerkingen vergelijkbaar met die van veel andere vaccinaties, zoals de griepprik. Ook opgezette lymfklieren, misselijkheid en overgeven komen vaak voor.

Bron: CBG-MEB