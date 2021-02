FNV doet hartenkreet voor de jeugdzorgprofessional

Een hartenkreet voor jeugdzorgwerkers. Daarmee trapt FNV Zorg & Welzijn vandaag, 14 februari, op Valentijnsdag, af. De hartenactie heeft als doel om meer waardering voor de jeugdzorgprofessional te verspreiden. Het gaat niet goed in de jeugdzorg. Er zijn enorme tekorten aan personeel, kwetsbare kinderen die hulp nodig hebben, staan langer op wachtlijsten en de coronapandemie zorgt voor nog meer problemen onder jongeren.

Meer dan ooit nodig

‘Daarnaast deugt het huidige jeugdzorgstelsel niet en voelt niemand zich verantwoordelijk om dit op te lossen’, zegt Maaike van der Aar, jeugdzorgbestuurder bij de FNV. ‘Het Rijk wijst naar werkgevers, werkgevers naar gemeenten, gemeenten naar het Rijk. In de huidige cao-onderhandelingen bieden werkgevers ook nog eens 0% salarisverhoging. Ondertussen loopt de sector leeg, terwijl we de jeugdzorgmedewerkers nu meer dan ooit nodig hebben!’

Kindercongres

Van 14 februari tot 3 maart kan iedereen één specifieke of alle 30.000 jeugdzorgwerkers een hart onder de riem steken door ze digitaal in het zonnetje te zetten met gebruik van de hashtag #waardeerdeprofessional. De FNV roept hierbij juist ook gemeenten, werkgevers en het rijk op om zich uit te spreken dat ze hart hebben voor de jeugdzorg en de jeugdzorgprofessional. Op 3 maart eindigt de hartenactie met een online kindercongres, waarbij alleen kinderen zelf aan het woord komen. Zij bespreken daar wat zij noodzakelijk vinden om veilig en gezond op te kunnen groeien. De uitkomsten van het kindercongres worden vervolgens gebruikt in het Denktankadvies aan het Rijk, gemeenten en werkgevers.

Puur bureaucratisch stelsel

Van der Aar: ‘De jeugdzorg is nu een puur bureaucratisch stelsel. Gemeenten vragen om extra geld, zonder een verbeterplan te hebben opgesteld. In 2020 ging er al 420 miljoen euro naar toe, maar niet geoormerkt. Werknemers en kinderen hebben daar helemaal niets van gemerkt. We weten niet waar dat geld gebleven is. Wat we wel weten, is dat 30% van het geld voor jeugdzorg wordt uitgegeven aan het coördineren van zorg; regelzaken en administratie. Dat is ruim één miljard van de vier miljard. En dan is er dus nog geen enkele zorg verleend.

Het jeugdzorgstelsel moet echt op de schop. En als dat niet van bovenaf, door de beslissers gebeurt, doen we het zelf van onderaf. Samen met de jeugdzorgwerkers. Zij zijn zelf de wal die het schip kunnen doen keren.’

Drastisch versimpelen

Een jaar geleden heeft de FNV haar ingrijpende plan ‘Drastisch versimpelen in de jeugdzorg’ gepresenteerd en gedurende het jaar meermaals aangeboden aan de politiek. In het plan krijgt de jeugdzorgprofessional een centrale rol en minder beperkingen dan in het huidige stelsel om de juiste zorg voor kinderen en gezinnen te organiseren. Bureaucratische lagen zijn in het plan eruit geschrapt en de rollen van de gemeenten en het rijk worden meer faciliterend. ‘Het is goed om te zien dat steeds meer politici inzien dat het anders moet en ons plan steunen’, zegt van der Aar.

‘De jeugdzorg is de stille schande van onze maatschappij. Dat was al voor corona, maar zeker met de huidige druk op kinderen en jongeren is jeugdzorg niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Herwaarderen en herorganiseren is dringend nodig willen we jeugdprofessionals behouden voor dit mooie, maar ook zware beroep.’

Bron: FNV Zorg&Welzijn