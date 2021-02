Kleding in de zorg: verbetering is nodig, maar het gevoel van urgentie ontbreekt.

In Nederland werken 1,4 miljoen mensen in de zorg. De werkkleding die wordt gedragen moet beschermen, fijn zitten en een goede uitstraling hebben. Maar het mag ook niet te veel kosten. En dat is een probleem. Terwijl er veel kennis van zorgkleding is, wordt het vaak niet als een prioriteit gezien. Met als gevolg dat de kleding het werk belemmert in plaats van ondersteunt. Hierdoor kunnen zorgmedewerkers zich niet volledig focussen op hun werk, en dat is zorgen voor onze gezondheid.



Aileen Out, schrijfster en expert op het gebied van werkkleding, vindt dat het tijd is om deze kennis openbaar te maken. In haar boek ‘Helden in witte pakken’ bespreekt ze in samenwerking met mode- en bedrijfskledingontwerpster Monique Collignon de verschillende kanten van werkkleding in de zorg. Daarnaast komen ook de uitdagingen en oplossingen op dit gebied aan bod.



‘Het gaat zoveel verder dan een witte jas. Ieder beroep vraagt weer om andere kleding. De kleding van ambulancemedewerkers en verpleegkundigen ziet er totaal anders uit, maar moeten beide herkenbaar, comfortabel en veilig zijn. Zeker tijdens een pandemie is de druk hoog en gaat het vaak om secondewerk,’ zegt Aileen Out.

Helden in witte pakken



Helden in witte pakken neemt je mee in het verhaal achter werkkleding in de zorg, van 2017 tot en met 2020. Aan de hand van verhalen en interviews die Out de afgelopen jaren heeft uitgewerkt krijgt de lezer een kijkje achter de schermen. Zo vertelt Collignon hoe het is om met kinderen ziekenhuiskleding te ontwerpen en hoe ze als eerste Nederlandse ontwerpster modieuze mondkapjes produceerde voor het grotere publiek.

Ook het onderzoek naar de veiligheid van de ambulancekleding, dat Out eigenhandig opzette in 2020 en daarmee een hoop commotie veroorzaakte, wordt uitvoerig besproken.

Aileen Out



Over de auteur: In augustus 2014 startte Aileen Out (1987) Prettybusiness, de eerste en enige blog in Nederland dat zich exclusief richt op zakelijke mode en (functionele) werkkleding. Daarnaast adviseert ze bedrijven, geeft ze presentaties en was in 2018 jurylid bij de Nederlandse Corporate Fashion Awards. Vanaf 2019 zijn haar teksten ook in het Engels te lezen op PrettybusinessWorld.com. In 2021 geeft ze twee boeken uit: ‘Helden in witte pakken’ over werkkleding in de zorg (maart) en ‘Op hoge hakken in de wolken’ over werkkleding in de luchtvaart (mei).



