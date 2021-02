U-Diagnostics biedt Baarnse scholen Gorgel-PCR-tests aan

‘Wachten op vergoeding ministerie duurt te lang’

Basisscholen in Baarn kunnen weer veilig open en open blijven dankzij een aanbod van Gorgel-PCR-testen. Voor de leerlingen is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk weer les krijgen en samen weer plezier hebben. Dat kan op een verantwoorde manier met de innovatieve Gorgel-PCR-test. Deze test wordt al bijna een jaar met succes gebruikt op basisscholen in Oostenrijk en Duitsland om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Huisartslab

De Gorgel-PCR-test wordt de basisscholen aangeboden door U-Diagnostics, het moederbedrijf van Huisartslab dat al ruim 30 jaar testen doet voor huisartsen. Oprichter en medische directeur, dr. Albert Zwart, van U-Diagnostics hecht aan het naleven van een goed nabuurschap en biedt Baarnse scholen daarom per direct het Onderwijs CoronaClean Testplan aan.

Om de vijf dagen testen

Zwart: ‘De Gorgel-PCR-test wordt door zowel leraren als leerlingen de dag voorafgaand aan de schooldag gedaan. De uitslag is beschikbaar voordat negatief geteste leraren en leerlingen weer naar school gaan. De test zou bij voorkeur om de vijf dagen gedaan moeten worden.’

’Omdat we niet kunnen wachten met het openen van scholen om kinderen weer toekomst te geven, sturen we nog geen rekening voor de testen. Die volgt pas als het ministerie van Onderwijs met een vergoeding komt en als we weten naar welk loket we de rekening moeten sturen. Dat kan echter nog wel even duren en daar mogen de kinderen van uw school niet de dupe van worden. Nu deze test sinds deze week beschikbaar is in Nederland vinden wij dat we geen schooldag te verliezen hebben.’

U-Diagnostics is ISO 15189 klinisch chemisch geaccrediteerde Baarnse onderneming en door de samenwerking met ISO15189 medisch microbiologisch geaccrediteerde laboratoria die de RIVM/RKI gevalideerde PCR RT technologie toepassen in staat om vele tienduizenden PCR-testen per dag te verwerken. U-Diagnostics is bovendien moederbedrijf van HealthCheckCenter, met 31 teststraten de grootste private aanbieder van coronatesten in ons land.

Bron: Headline communications