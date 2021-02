Hiske Helleman: Bepaling van gehoorschade

Gehoorverlies door lawaai is een wereldwijd probleem en meestal een gevolg van langdurige, beroepsmatige blootstelling aan harde geluiden. Ook activiteiten in de vrije tijd kunnen schadelijk zijn, zoals luisteren naar luide muziek of motorrijden. De kennis over de relatie tussen blootstelling aan lawaai en gehoorschade heeft zich sterk ontwikkeld sinds de opkomst van de stoommachine in de industriële revolutie.

Oto-akoestische emissies



Centraal in Hellemans proefschrift staan oto-akoestische emissies (OAE’s). Dit is een verschijnsel waarbij het oor zelf geluid voortbrengt. Oren die beschikken over gezonde haarcellen kunnen zelf geluid voortbrengen. OAE’s komen niet of minder voor bij personen bij wie het binnenoor beschadigd is als gevolg van blootstelling aan lawaai.



Dit proefschrift vergelijkt het gebruik van OAE’s bij het monitoren van lawaaischade aan het gehoor, met een nu veel gebruikte methode, de reguliere audiometrie. Helleman deed haar onderzoeken bij een drukkerij van een krant en bij mensen die naar dansmuziek luisteren. OAE’s moeten niet de reguliere meetmethode vervangen, stelt de promovenda. Wel zijn OAE’s een aanvulling op de huidige praktijk.



Measuring and monitoring noise induced hearing loss with otoacoustic emissions and pure-tone audiometry

Bron: Amsterdam UMC