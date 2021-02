Inge de Krijger: Repareren van schade aan DNA

Het DNA, waarin de informatie wordt opgeslagen die elke cel nodig heeft om zijn functie uit te oefenen, moet zorgvuldig worden beschermd. Bronnen, buiten en binnen de cel, bedreigen het DNA en veroorzaken schade. De zogenoemde DNA-dubbelstrengbreuken (DSB’s) zijn het schadelijkst voor de cel.

Genomics



Als deze breuken niet of verkeerd worden gerepareerd, kan dat leiden tot celdood. Bovendien kunnen door onjuiste reparatie fouten in het DNA worden geïntroduceerd, zoals mutaties of chromosomale herschikkingen, wat kan bijdragen tot de ontwikkeling van kanker. Cellen hebben mechanismen ontwikkeld om de schade te detecteren en snel te herstellen. Probleem hierbij is dat de uiteinden van chromosomen lijken op DSB’s, maar herstel daarvan is ongewenst. De uiteinden van chromosomen worden daarom beschermd door telomeren.



Dit proefschrift vergroot het begrip van hoe herstelactiviteiten bij DSB’s en telomeren worden aangestuurd. De Krijger heeft methoden gebruikt die gericht zijn op het identificeren van nieuwe eiwitten die een rol spelen in de DNA-schaderespons.

Control of repair activities at DNA double strand breaks and telomeres

Bron: Amsterdam UMC