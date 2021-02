Onderzoek naar effect van een lichtbril bij verpleegkundigen

Het werken in de nacht verstoort de biologische klok. Dit kan op de korte termijn leiden tot verslechtering van alertheid en verstoring van slaap. Op de lange termijn wordt nachtwerken verbonden aan een verhoogde kans op allerlei ziekten.

Lichtbril om dag-nachtritme te ondersteunen

Ziekenhuis VieCuri doet nu onderzoek naar het gebruik van lichtbrillen. De speciale bril geeft blauw licht af dat een effect kan hebben op het dag-nacht ritme. Onderzocht wordt of dit een positief effect heeft op vermoeidheid- en alertheidsklachten. Jos le Noble is één van de initiatiefnemers van het project en arts op de Intensive Care: “Wij hopen dat met deze bril zorgverleners minder klachten ervaren tijdens nachtdiensten, minder mensen ziek worden, mensen meer plezier hebben in het werk en de kwaliteit van werken gaat verbeteren.”

Aan het onderzoek doen IC-, SEH- en CCU-verpleegkundigen mee. Iedere deelnemer test verschillende brillen. Veel ziekenhuizen en andere organisaties die 24/7 werken (zoals logistieke bedrijven), denken na over de mogelijkheden om het nachtwerken voor hun werknemers minder zwaar te maken.

Hoofdonderzoeker Anneloes Opperhuizen (Universiteit Maastricht): “Er zijn verschillende bedrijven die een dergelijke bril hebben gemaakt waardoor het in allerlei ziekenhuizen ook al wordt gebruikt. Er zijn positieve reacties, maar het daadwerkelijke effect is nog niet wetenschappelijk aangetoond. Veel onderzoek dat wordt gedaan, vindt plaats in een laboratorium maar niet in de praktijk. Ons veldonderzoek is daarmee een belangrijke toevoeging. We kijken met name naar de effecten op de alertheid (tijdens de dienst en de reis naar huis) en het slapen na de nachtdienst.” Het onderzoek is opgezet in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven. De resultaten worden eind 2021 verwacht.

Bron: VieCuri