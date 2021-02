Zorg en Zekerheid en iPH gaan samen voor de gezondste regio

Zorg en Zekerheid gaat intensief samenwerken met het Institute for Positive Health (iPH). De regionale zorgverzekeraar maakt zich al bijna 200 jaar sterk voor goede zorg en welzijn in de buurt, samen met gemeenten, zorgaanbieders en werkgevers. Het partnership stimuleert iPH en Zorg en Zekerheid goede voorbeelden met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook kunnen samen stappen worden gezet in onderzoek en de meetbaarheid van resultaten.

IPH werkt samen met verschillende partners om Positieve Gezondheid te stimuleren, verder te verspreiden en te implementeren. ‘Zorg en Zekerheid is al enige jaren op zijn eigen manier bezig met deze gezonde beweging. Stond bijvoorbeeld aan de wieg van Welzijn op Recept, waarbij huisartsen mensen de weg wijzen naar vrijwilligerswerk, iets nieuws leren of sociale verbinding. Ik ben heel blij dat wij nu samen aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid.’ Aldus Angelique Schuitemaker, directeur van iPH. Susanne Rutten, divisiemanager Zorg, en divisiemanager Commercie Casper van den Bergh zijn minstens zo enthousiast over het partnership.

Gezondste regio

‘De gezondste regio van Nederland worden doe je niet alleen. Onze goede contacten met de bewoners, de zorgaanbieders en de gemeenten helpen en sterken ons in deze beweging. We hebben allemaal een rol en pakken die met verve op. Door het partnership met iPH kan Zorg en Zekerheid het gedachtegoed van Positieve Gezondheid nog meer uitdragen. Binnen én buiten onze organisatie.’ Casper vult aan dat er ook intensief wordt samengewerkt met regionale bedrijven. ‘We kijken hoe we medewerkers kunnen helpen de gezondste versie van zichzelf te worden.

Duurzaam inzetbaar

Voor bedrijven heeft dat als voordeel dat mensen duurzaam inzetbaar blijven maar het heeft ook een heel duidelijk voordeel voor de medewerkers zelf. Daarbij inspireert het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Zorg en Zekerheid wil samen met iPH kijken hoe we hier de volgende stap in kunnen zetten met werkgevers. We gaan dus niet alleen voor de gezondste regio maar we laten het ook terugkomen in onze producten en diensten en wat we voor onze (eigen) medewerkers doen.’ Die beweging om anders naar de zorg te kijken, is van essentieel belang vinden zowel Zorg en Zekerheid als iPH.

‘We worden steeds ouder en maken steeds meer gebruik van de zorg’, vervolgt Susanne. De oplossing ligt volgens ons niet in steeds meer zorg leveren en bieden. Andere mogelijkheden hebben wellicht veel meer opbrengst dan het reguliere zorgcircuit. Dat willen we samen met IPH meetbaar maken.’ Vorige week stonden de gezondheidsplicht en de suikertaks vol in de media.

Gehele gezondheidsplaatje

‘De drie grootste zorgverzekeraars zien hier wel iets in’, vertelt Casper. ‘Zorg en Zekerheid kijkt als regionale zorgverzekeraar liever naar het gehele gezondheidsplaatje. Natuurlijk zijn gezonde voeding en beweging belangrijk, maar je woonomgeving, je financiële gezondheid en je sociale contacten zijn dat ook. Samen met eigen regie zijn dit niet voor niets de pijlers van Positieve Gezondheid. Je kunt de een niet los zien van de ander.’ Kijk hier de film waarin IPH en Zorg en Zekerheid tekenden voor de samenwerking.

