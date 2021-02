Europese Commissie koopt 150 miljoen aanvullende doses COVID-19 Vaccine Moderna

De kernpunten zijn:

Er zijn 150 miljoen aanvullende doses gekocht door de Europese Commissie;

De aanvullende doses worden in het derde en vierde kwartaal van 2021 geleverd;

Tot nog toe zijn er 310 miljoen doses door de Europese Commissie besteld;

De overeenkomst omvat een optie om nog eens 150 miljoen doses te kopen voor levering in 2022.

“Wij waarderen het vertrouwen dat de Europese Commissie in Moderna en ons mRNA-platform stelt. Met de vandaag gedane aankoop van nog eens 150 miljoen doses brengt dit de totale bestelling van de Europese Commissie op 310 miljoen doses van ons Covid-19 vaccine – gepland voor levering in 2021 – om de pandemie in Europa te stoppen,” aldus Stéphane Bancel, Chief Executive Officer van Moderna. ”

De Europese Commissie is met ons in gesprek over de voorbereiding voor 2022, onder meer met betrekking tot mogelijke varianten. Daarnaast heeft de Commissie een optie voor nog eens 150 miljoen doses voor levering in 2022. Moderna is vastberaden om hard te werken aan het op de markt brengen van vaccinboosters met de relevante varianten om deze wereldwijde pandemie aan te pakken.”

Bron: IvCB/Moderna