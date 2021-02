KLM en ministerie van VWS gestart met vervoer van COVID-19 vaccins naar het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Dinsdag is vanaf Schiphol de eerste vlucht naar Bonaire en Aruba vertrokken met aan boord de eerste zending met COVID-19 vaccins bestemd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is het begin van een serie van diverse zendingen waarmee de komende weken de verschillende eilanden worden bevoorraad. Het laden van de vaccins aan boord van het vliegtuig gebeurde in aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) – verantwoordelijk voor de zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk – en Pieter Elbers, president-directeur van KLM.

De vrachtdivisie Air France KLM Martinair Cargo doet meer dan 80.000 farmaceutische zendingen per jaar en is ervaren met het vervoeren van temperatuur gecontroleerde geneesmiddelen. De distributie van COVID-19-vaccins brengt hele specifieke uitdagingen met zich mee ten aanzien van o.a. transport en veiligheid en speciaal hiervoor werd een proces ontwikkeld dat zorgt voor een snelle, betrouwbare en veilige distributie.

Staatssecretaris Paul Blokhuis, VWS: “Heel veel mensen hebben een jaar lang keihard gewerkt om corona zo goed mogelijk onder controle te krijgen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De eerste vaccins die alle eilanden deze week ontvangen zijn een hoopvol keerpunt op weg naar het einde van de crisis.„

Pieter Elbers, president-directeur KLM: “

De komst van het COVID-19 vaccin betekent voor iedereen heel goed nieuws. Het brengt ons dichter bij het einde van de pandemie en diepe crisis waar we nu wereldwijd al ruim een jaar mee te maken hebben. Met onze cargodivisie hebben we ons de afgelopen maanden voorbereid op een wereldwijd snel en veilig transport van de vaccins. Inmiddels zijn we begonnen met het uitvoeren van deze complexe en verantwoordelijke taak. Het transport van vandaag is bijzonder want dit is de eerste KLM-vlucht in een reeks van vluchten naar Bonaire, Aruba, Curaçao en St. Maarten (inclusief Saba en St. Eustatius) met aan boord vaccins. KLM heeft een lange, bijzondere geschiedenis van samenwerking met de eilanden en hierdoor een warme band. Ook het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft het zwaar te verduren en we zijn blij en trots om voor de bewoners op deze manier van waarde te kunnen zijn.”

Er zijn diverse vaccins met hun eigen temperatuur afhankelijkheid: +2 – +8 graden Celsius, diepgevroren op -20 graden Celsius of tussen de -70 en -80 graden Celsius. Het belangrijkste doel is om deze temperaturen gedurende het hele proces van transport te waarborgen. Het Pfizer vaccin dat vandaag wordt vervoerd naar Bonaire en Aruba is ingepakt met toevoeging van dry ice. Hiermee blijven de vaccins meerdere dagen goed gekoeld, mits de verpakkingen worden bewaard in een omgeving van +2 tot +25 graden Celsius. Direct na aankomst op Bonaire en Aruba worden de vaccins opgeslagen in een omgeving die op deze temperatuur kan worden gecontroleerd.

Bron: KLM