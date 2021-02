FNV: Het slechtste scenario bij jeugdbeschermingsorganisatie Intervence is van tafel

‘Het slechtste scenario is van tafel en daar zijn wij en de kleine 100 medewerkers erg blij mee’ reageert Janny Koppens, bestuurder FNV Zorg & Welzijn op het afgeschoten plan om jeugdbeschermingsorganisatie Intervence te ontmantelen. ‘Afgelopen december staakten alle medewerkers tegen de voorgenomen sluiting en er moet wel ècht iets heel ergs aan de hand zijn, voordat zorgmedewerkers het werk neerleggen.

Nu het werk door één partij wordt overgenomen, blijft de relatie tussen de jeugdhulpverlener en de 1.100 kinderen in stand en dat is enorm belangrijk. Gisteravond hebben we al contact gehad met overnamepartij Jeugdbescherming West om zo snel mogelijk samen aan tafel te komen om tot goede overnameafspraken te komen voor alle medewerkers.’

Voor dubbeltje op eerste rang

De FNV zag al van mijlenver aankomen dat het plan van de Zeeuwse wethouders om Intervence te ontmantelen, gedoemd was te mislukken. Koppens: ‘Het plan is gemaakt door een stel wethouders, die helemaal niet hebben willen praten met de ketenpartners, het personeel, de ondernemingsraad of ons als vakbond. Zij hebben arrogant en eigenwijs hun eigen zin doorgedreven. Voor een dubbeltje wilden ze op de eerste rang zitten en zo goedkoop mogelijk de jeugdzorg inkopen. Nu de Inspectie ook heeft geconcludeerd dat de wethouders een slecht plan hadden neergelegd, is het gesneuveld en worden ze gedwongen om alsnog met een overname akkoord te gaan.’

Helaas heeft de hele periode al teveel schade aangebracht voor veel medewerkers te lang geduurd, met als gevolg dat zij zijn vertrokken bij Intervence. Daarnaast zitten de medewerkers van Intervence en hun kwetsbare jonge cliënten nog langer in onzekerheid, omdat het nog weken gaat duren voordat alles rond is met Jeugdbescherming West. ‘Hadden ze maar meteen naar ons en de werknemers geluisterd en samen over goede oplossingen nagedacht!’, zegt Koppens.

Drie organisaties zijn er niet klaar voor

De dertien betrokken Zeeuwse gemeenten laten eind vorig jaar weten dat ze Intervence willen opheffen. Het werk en de cliënten moet per 1 januari worden verdeeld onder Briedis, Leger des Heils en Willem Schrikker Groep. Een slecht plan, vinden de medewerkers en de FNV, omdat de drie organisaties er niet klaar voor zijn en veel van de kinderen niet bij hun eigen begeleiders kunnen blijven. Uiteindelijk grijpt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in. Hij zegt dat er eerst een goed overgangsplan moet komen dat moet worden beoordeeld door adviseurs en toezichthouders van de overheid: de Inspectie Gezondheid en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Jeugdautoriteit. Die hebben het plan gisteren afgeschoten.

Drastisch versimpelen

De FNV voert al meer dan drie jaar actie voor een beter jeugdzorgstelsel. Begin vorig jaar presenteerde de vakbond hiervoor het plan Drastisch versimpelen in de jeugdzorg. Koppens: ‘De marktwerking en decentralisatie van de jeugdzorg leiden tot enorme problemen. Daar is de situatie bij Intervence inmiddels één van de vele voorbeelden van.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn