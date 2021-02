Innovatieve zorgorganisatie kiest voor een systeem om de medicatieveiligheid te verhogen

Innovatieve zorgorganisatie De Waerden kiest voor eTDR systeem MediCheck om de medicatieveiligheid te verhogen

MediCheck wordt na het succesvol afronden van de pilotfase organisatie breed uitgerold bij De Waerden. Het systeem zal worden gebruikt om de medicatieveiligheid te verhogen en daarmee ook de kwaliteit van zorg.

Elektronische toedienregistratie

MediCheck zet zich in om de medicatieveiligheid te bevorderen en om het werken in de zorg efficiënter te maken. Het is een systeem voor elektronische toedienregistratie waarbij de nadruk ligt op gebruiksvriendelijkheid. Door de directe koppeling met de Apotheek Informatie Systemen is er altijd een actueel medicatie overzicht van de cliënt beschikbaar. MediCheck voorziet ook in een digitale dubbele controle voor risicovolle medicatie en van de medicatie zijn foto’s en bijsluiters voorhanden.

Na een geslaagde pilot op 4 locaties, waarna alle medewerkers overtuigd zijn van het gemak en het nut van MediCheck, wordt vanaf nu de rest van de organisatie geïmplementeerd.

Enorm voorspoedig

“De uitrol en implementatie binnen De Waerden loopt enorm voorspoedig. Dit is dankzij de betrokkenheid en pro-activiteit van de medewerkers in alle lagen van de organisatie, maar ligt ook aan het feit dat vrijwel alle apotheken in Noord-Holland al gekoppeld zijn met MediCheck. Hierdoor zie je dat er snel geschakeld kan worden en er snel gestopt kan worden met de papieren lijsten”, aldus Colette Bos, Commercieel manager bij MedIT Solutions.

Monique en Marja van Locatie Regioplein zijn al helemaal om; “MediCheck werkt prettig en makkelijk. We vinden het veel overzichtelijker en duidelijker dan de lijsten en zijn ons meer bewust van het delen van medicatie aan de cliënten.”

Beide partijen kijken uit naar een langdurige samenwerking en snelle verdere implementatie.

Over De Waerden

De Waerden biedt professionele ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding en heeft diverse kleinschalige locaties in Noord-Holland. De ondersteuning die wordt geboden is afhankelijk van de individuele ondersteuningsvraag van de cliënt en de verantwoordelijkheid die hij of zij zelf kan dragen. Met name bij locaties waar cliënten beschermd wonen zetten de begeleiders medicijnen uit. www.dewaerden.nl

Over MediCheck

MediCheck is een product van MedIT Solutions. MedIT Solutions heeft zich gespecialiseerd in eHealth oplossingen om de gehele zorgketen te ondersteunen op farmaceutisch gebied voor zowel apotheek, als intramurale- en extramurale (thuis)zorginstellingen. www.medicheckapp.nl

Bron: De Waerden