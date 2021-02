Huiselijk geweld neemt toe door lockdown, HulpApp.nl biedt slachtoffers ondersteuning

Door lockdown meer slachtoffers van fysiek, emotioneel – of seksueel geweld

Door de lockdown zijn er meer mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Om betrokkenen van huiselijk geweld te helpen, ontwikkelden Stichting de Juiste Schakel en app ontwikkelaar DTT HulpApp.nl. Met betrokkenen wordt iedereen van hulpzoekende tot de hulpverlener, van buurvrouw tot familielid en van politieagent tot apotheker bedoeld. Deze app brengt betrokkenen van huiselijk geweld direct, veilig en anoniem in contact met de juiste hulpinstanties. HulpApp.nl is de eerste centrale bron met informatie en hulp voor huiselijk geweld, waardoor betrokkenen van huiselijk geweld sneller de juiste hulp kunnen vinden.

De hulporganisaties worden op HulpApp.nl getoond op basis van de locatie van de gebruiker en bereikbaarheid. De app toont niet alleen hulporganisaties, maar biedt ook aanvullende informatie in de vorm van blogs, artikelen en cursussen.

HulpApp.nl tegen huiselijk geweld

Stephanie Leyenaar, oprichter Stichting de Juiste Schakel: “Huiselijk geweld wordt helaas vaak nog gezien als taboe. Wij willen met HulpApp.nl huiselijk geweld bespreekbaar maken. De website en app zijn een laagdrempelige manier om betrokkenen van huiselijk geweld snel, veilig en anoniem de juiste hulp te laten vinden in hun eigen regio. Zo komen meer mensen in contact met de relevante landelijke, regionale en lokale hulporganisaties.”

Nena van Balen, projectmanager bij DTT: “Samen met Stichting de Juiste Schakel hebben we HulpApp.nl ontwikkeld waarmee we betrokkenen van huiselijk geweld kunnen voorzien van de juiste hulp en informatie die zij juist in deze tijd nodig hebben. Op dit moment is de beschikbare hulp voor betrokkenen van huiselijk geweld namelijk niet overal in Nederland hetzelfde: dit varieert per gemeente, situatie en tijdstip. HulpApp.nl werkt op alle platforms en apparaten en maakt de verstrekking van hulp en informatie laagdrempelig, waardoor betrokkenen van huiselijk geweld ook tijdens de lockdown goed geholpen worden.”

Meer huiselijk geweld door lockdown

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is in Nederland een lockdown van kracht. Van Balen: “Mensen werken en leven daardoor meer thuis. Spanningen kunnen thuis flink oplopen en daardoor zijn er helaas meer mensen slachtoffer van fysiek-, emotioneel- of seksueel geweld. De overheid lanceerde niet voor niets een campagne tegen huiselijk geweld tijdens de corona-crisis.”

Op dit moment wordt HulpApp.nl gebruikt door gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en in de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en Katwijk. Leyenaar: “We hopen natuurlijk dat meer gemeenten zich willen aansluiten bij HulpApp.nl. Het is onze missie om alle betrokkenen van huiselijk geweld in Nederland een veilige omgeving te bieden. Dat lukt alleen als alle gemeenten zich aansluiten.” Organisaties als Veilig Thuis, de Nationale Politie, Reclassering, (Sociale) Wijkteams, GGD en GGZ zijn al aangesloten bij HulpApp.nl.



Over HulpApp.nl

HulpApp.nl biedt een centraal overzicht van alle hulporganisaties waarmee je in contact kan treden over huiselijk geweld. Denk aan fysiek-, emotioneel- of seksueel geweld, eerwraak en financiële uitbuiting. De hulporganisaties worden getoond op basis van locatie en bereikbaarheid. HulpApp.nl is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Turks. Bovendien geeft HulpApp.nl veel bruikbare informatie in de vorm van blogs, artikelen en cursussen. Zie voor meer info: https://www.hulpapp.nl/ of download HulpApp.nl op Android of iOS.



Over DTT

DTT is een app ontwikkelaar in Amsterdam en gespecialiseerd in onder andere app-, web- en game oplossingen. DTT is gedreven in het ontwikkelen van apps met maatschappelijk belang. Zo speelde DTT een rol bij de ontwikkeling van de Ziekenhuisbedchecker welke werd ontwikkeld voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten tijde van de coronacrisis om de beschikbaarheid van de IC-bedden in Nederland inzichtelijk te maken. DTT heeft sinds 2010 miljoenen downloads en duizenden vijf sterren reviews behaald en werkt voor een divers bestand aan opdrachtgevers aan verschillende web-, app- en game oplossingen. Zie voor meer informatie: https://www.d-tt.nl/

Bron: DTT