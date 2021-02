Recordaantal tijgermuggen in Sittard, NVWA deel locaties niet

Vorig jaar zijn in de Sittardse wijk Overhoven 373 tijgermuggen aangetroffen; voor zover bekend het grootste aantal dat ooit in de openbare ruimte is aangetroffen. Dat blijkt uit de jaargegevens die bekend zijn gemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Tijgermuggen kunnen meer dan 20 virusziekten overdragen, zoals zika, dengue en chikungunya. Was het iemand die ze meenam van vakantie, een handelaar in gebruikte vrachtwagens, een bandenbedrijf? Dat maakt NVWA niet bekend. Of de NVWA onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van die honderden exotische muggen en wat dat heeft opgeleverd is evenmin bekend. De Raad van State adviseert transparantie.

Na Sittard staat op de tweede plaats de parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk, met 112 tijgermuggen. Bandenbedrijf Kargro in Montfoort staat met 58 tijgermuggen op de derde plaats. Daarna komen Valkenburg aan de Geul (20 tijgermuggen), Assen (16 tijgermuggen), Heijningen (13 gelekoortsmuggen) en Lelystad (12 tijgermuggen). Het gaat hier volgens stichting platform Stop invasieve exoten zeer waarschijnlijk telkens om bandenbedrijven, behalve misschien in Valkenburg. Daar werd overigens ook een Aziatische bosmug gevonden.

Kleinere aantallen tijgermuggen of gelekoortsmuggen werden in 2020 gevonden in Bladel (op de parkeerplaats bij de grensovergang), op Schiphol, in Lansingerland (waarschijnlijk een importeur van Lucky bamboo) en in ’s Gravenzande (idem dito), en in Emmeloord (waarschijnlijk een bandenbedrijf). In totaal zijn er vorig jaar 603 tijgermuggen, 17 gelekoortsmuggen en 1 Aziatische bosmug gevangen. Die laatste soort heeft zich gevestigd in Flevoland, en wordt alleen daarbuiten door de NVWA bestreden.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Het is goed om te beseffen dat die aantallen slechts het topje van de ijsberg zijn. Lang niet alle muggen komen in de vallen terecht.”

Als het gaat om vondsten bij bedrijven, heeft de Raad van State uitgesproken dat de bedrijfsnaam openbaar moet worden gemaakt, omdat het gaat om milieu-informatie. Als het gaat om vondsten in woonwijken, moeten de X- en Y-coördinaten (minus de laatste twee cijfers) bekend worden gemaakt. Desondanks vermeldt de NVWA op de website alleen de gemeente en de wijk waar de exotische muggen gevonden zijn.

Over die geheimzinnigheid van de NVWA zijn door Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 inmiddels ook al vragen gesteld aan de minister van LNV. Die heeft daar nog geen antwoord op gegeven.

Vrijdag is er bij de Rechtbank Rotterdam een rechtszitting over de effecten van die de geheimzinnigheid heeft op de mogelijkheid om een handhavingsverzoek te doen tegen bandenbedrijven met tijgermuggen.

Wilfred Reinhold, stichting platform Stop invasieve exoten