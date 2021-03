‘Ik werk graag met mensen, dat heeft bij mij altijd voorop gestaan’

Of er veel veranderd is sinds Nick van den Eijnden veertien jaar geleden als beveiliger bij MMC kwam werken? ‘Oh ja, het was heel anders werken toen. Het ziekenhuis was nog een stuk kleiner en de werkzaamheden waren niet zo divers als nu,’ zegt Nick. Wat al die tijd hetzelfde gebleven is, is dat hij met veel verschillende mensen in contact komt, iets wat hij niet zou willen missen. Zelfs niet nu bij sommigen het lontje door corona wat korter is dan gewoonlijk.

Nicks werk als beveiliger is heel afwisselend en dat bevalt hem uitstekend. Hij vertelt over de verschillende verantwoordelijkheden die de afdeling Beveiliging inmiddels heeft: “We zorgen voor het algemene toegangsbeheer van het ziekenhuis, en we verzorgen het sleutelbeheer voor een aantal afdelingen. We zijn ook opgeleid tot ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV), dat betekent dat wij andere bedrijfshulpverleners aansturen in geval van brand of ontruiming van het ziekenhuis. Buiten kantoortijden bedienen wij de telefooncentrale voor als er mensen ’s avonds of in het weekend bellen. Verder is parkeerbeheer iets dat bij onze taken hoort. Vorig jaar is er een nieuw parkeersysteem in gebruik genomen in Veldhoven. Het is een modern systeem en het werkt heel prettig. Maar we merken dat mensen er nog aan moeten wennen omdat het een scansysteem is. En dan helpen we ze door uit te leggen hoe het werkt.”



Zorgen voor een veilige omgeving

Naast deze verantwoordelijkheden is een belangrijk deel van Nicks werk om ervoor te zorgen dat medewerkers, patiënten en bezoekers zich veilig voelen in het ziekenhuis. In situaties waar mensen gefrustreerd raken en de agressie oploopt, valt dat niet altijd mee. Goed luisteren doet dan veel, zegt Nick: “Ik begrijp vaak wel waarom iemand geïrriteerd is, maar we moeten ook het beleid van het ziekenhuis handhaven en zorgen voor een veilige omgeving. We leggen daarom uit waarom een bepaalde maatregel er is en dat wij ook heel goed begrijpen waarom mensen boos zijn. Dan voelen mensen zich gehoord en begrepen. En zo kunnen we voorkomen dat een situatie verder uit de hand loopt, en als het kan denken we mee naar een andere oplossing. Dat we iemand toch kunnen helpen op een manier die voor alle partijen haalbaar is. Een luisterend oor biedt heel veel mogelijkheden in agressie-gerelateerde situaties.”



Respect gaat twee kanten op

Het liefst voorkomen Nick en zijn collega’s dat een situatie überhaupt uit de hand loopt. Daar worden ze ook in getraind, zodat ze afwijkend gedrag snel signaleren en weten hoe ze daarbij kunnen handelen. “Dat helpt ons om er op tijd bij te zijn en in gesprek te gaan, dat heeft meestal een de-escalerend effect. Als we het op een rustige manier kunnen uitleggen dan reageren mensen daar ook anders op,” aldus Nick. “Maar andersom heeft een patiënt of een bezoeker net zo goed een verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden als ze komen. We zien vaak een toename van agressie en ongeregeldheden als het herfst wordt en in de winter. Dat in combinatie met de coronatijd zorgt ervoor dat mensen een korter lontje hebben. Het is langer donker, ze moeten nog meer thuis blijven en zien nog minder mensen, dat doet iets met hun emoties. En dat krijgen wij dan vaak op ons afgevuurd. Maar gelukkig vind ik samen met mijn collega’s altijd wel een manier om iemand te helpen.”



Bron: Máxima MC