Realisatie hypermoderne hybride operatiekamer Franciscus Gasthuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de splinternieuwe hybride operatiekamer in gebruik genomen. Deze hightech hybride operatiekamer is gerealiseerd direct aan het bestaande operatiecomplex van Franciscus Gasthuis. In deze nieuwe operatiekamer kunnen 2 ingrepen in 1 ruimte worden gedaan. Gijs Welten, vaatchirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland: ‘Stel je hebt een motorongeluk en een situatie met interne bloedingen en botbreuken, dan kunnen we hier met deze nieuwe apparatuur in één operatiekamer mee aan de slag.’

Franciscus Gasthuis & Vlietland verwacht door de technologische mogelijkheden van de hybride operatiekamer nauwkeuriger en efficiënter te kunnen gaan werken en hiermee de duur van operaties te kunnen terugdringen, een kortere ligduur van patiënten te realiseren, minder her-operaties en minder complicaties bij patiënten na een ingreep.

Veilige en leerzame werkomgeving

Op een hybride operatiekamer vinden operatieve ingrepen plaats met behulp van röntgenbeelden. De hybride operatiekamer is zo ingericht dat zowel de patiënt als de medewerker minder blootstaat aan röntgenstraling. Dit draagt bij aan zowel de patiëntveiligheid als een veilige werkomgeving. Marinka Asselt-van Adrichem, afdelingsmanager operatiecomplex: ‘De ruime opzet van deze operatiekamer biedt veel mogelijkheden als lerende omgeving voor het gehele operatie- en radiologieteam.’

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. In 2008 trad het ziekenhuis toe tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd, met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek.

Openingsvideo



Vaatchirurg Gijs Welten, operatieassistent Jolanda Mijnheer en radiodiagnostisch laborant Atie de Vries, vertellen over de hoogwaardige zorg die dankzij de hybride operatiekamer geleverd wordt aan onze patiënten. Klik hier of op de screenshot om de video te bekijken.

Fotobijschrift: v.l.n.r. Angio laborant Mary Louwen, Vaatchirurg Gijs Welten en Operatieassistent Petra Van Schie

Bron: Franciscus