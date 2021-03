De puzzel die de overgang heet. Auteurs: Mirjam van ‘t Veld & Marcelle Meesters

Onterecht het label ‘burnout’

Veel vrouwen weten niet eens dat hun klachten door de overgang worden veroorzaakt. Huis- en bedrijfsartsen plakken er vaak onterecht het label ‘burnout’ op. Dat kan echt niet meer anno 2021! Het is dan ook precies de reden waarom Mirjam van ‘t Veld, bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede aan de noodrem trekt.

Praktische gids

Samen met een team medisch specialisten van ziekenhuis Gelderse Vallei en communicatie-adviseur Marcelle Meesters, stelde ze een complete, praktische gids samen voor vrouwen in de overgang, om deze periode in hun leven goed te kunnen doorstaan.

In Overgang van top tot teen wordt op een heldere manier duidelijk hoe de mechanismen in je lichaam werken tijdens de menopauze. Welke symptomen vormen bijvoorbeeld een risico voor je gezondheid? Hoe beinvloedt de overgang je functioneren? Welke behandelingen zijn er? Wat kun je zelf doen aan je klachten? Welke rol speelt een gezonde leefstijl?

Handzame tips

De overgang is een onderwerp dat Marcelle en Mirjam persoonlijk raakt. Met dit boek hopen zij andere vrouwen te helpen tijdens deze vaak lastige periode in hun leven. Maar het biedt ook praktische informatie en handzame tips voor hun partners en voor artsen die vrouwen in de overgang op hun spreekuur krijgen.

En hoe gek het misschien ook klinkt: dit boek is er ook voor mannen. Want de overgang is niet iets typisch vrouwelijks: ook elke man kan hiermee te maken krijgen, compleet met dezelfde klachten en emoties die erbij horen.

Overgang van top tot teen is een heldere, complete gids met de laatste wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten.

Mirjam van ‘t Veld (1970) is voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Ze is vanaf haar 33ste actief in het openbaar bestuur. Eerst als wethouder, later als burgemeester bij verschillende gemeenten en nu als zorgbestuurder. Marcelle Meesters (1971) is tekstschrijver en interim-communicatieadviseur. Zij is voornamelijk werkzaam bij gemeenten, zorgorganisaties en het onderwijs.

Mirjam en Marcelle zijn beide ervaringsdeskundige op het gebied van de overgang. Wat hen drijft is de wil om alle opgedane kennis te delen over deze fase in hun leven die zoveel teweeg heeft gebracht. Daarnaast hopen ze vurig dat de overgang steeds meer een normaal onderwerp van gesprek wordt.

Mirjam van 't Veld en Marcelle Meesters

FOTOGRAAF: HESTER DOOVE

