Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Een goed moment om de webpagina ‘Gender en gezondheid: er is nog veel te doen’ te lanceren. Patiëntenfederatie Nederland wil dat gender structureel meer aandacht krijgt in onderzoek naar de zorg. Want aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen leidt tot een meer evenwichtige kwaliteit van zorg.

Verschillen werden genegeerd

Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie raakt in haar blog de zere plek: ‘het idee dat man of vrouw zijn een factor van jewelste is bij je gezondheid – want daar gaat het hier over – heeft jarenlang geen aandacht gekregen. Specifiek vrouwelijke aandoeningen of de verschillen tussen man en vrouw werden genegeerd.’

Ervaringsverhalen

Daar kunnen de vrouwen in de ervaringsverhalen op de gelanceerde pagina over meepraten. Zij weten als geen ander dat het vrouwenhart anders werkt dan het mannenhart of dat de werking van medicijnen bij vrouwen anders uitpakt dan bij mannen. En ook weten zij dat ziekten bij vrouwen lang werden afgedaan als gezeur.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor verschillen in behandeling van vrouwen en mannen met dezelfde aandoening. Dat bewijzen de reacties van zorgverleners op deze speciale pagina. Maar de inhaalslag is nog lang niet klaar.

WOMEN Inc.

Pas in 2015 kwam het onderwerp echt op de agenda. In dat jaar presenteerde ZonMw de kennisagenda Gender en Gezondheid aan het ministerie van VWS. Dit leidde in 2016 tot het ZonMw kennisprogramma Gender & Gezondheid. Dat het er kwam, hebben we te danken aan de door WOMEN Inc. opgerichte Alliantie Gender & Gezondheid; een groep van vijftig hoogleraren, specialisten en beleidsmakers.

Dianda Veldman: ‘laten we de kennis die we verzamelen, nog verder uitdragen. We moeten het zorgverleners zo makkelijk mogelijk maken om informatie te vinden. Dus inbouwen in formulieren, pop-up schermen, opnemen in Thuisarts.nl, databases, enzovoorts. Zodat als een vrouw bij de dokter komt zij direct alle relevante gendergerelateerde informatie ter beschikking heeft.’

Bron: Patientenfederatie Nederland