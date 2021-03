Philips en Disney gaan samenwerken om de gezondheidszorg voor kinderen te verbeteren

Philips en The Walt Disney Company EMEA hebben aangekondigd dat ze gaan samenwerken om de effecten van speciaal gemaakte animaties, inclusief speciaal gemaakte Disney-verhalen, te testen binnen Philips Ambient Experience. Het klinische onderzoeksproject van Philips gaat deze zomer van start in zes ziekenhuizen in Europa en de resultaten van het pilotproject zullen later dit jaar worden afgerond. Het is de eerste keer dat Disney meewerkt aan een dergelijk klinisch onderzoeksproject.

Philips zal onderzoeken hoe Philips Ambient Experience – met behulp van een reeks animaties, waaronder enkele van de meest geliefde personages van Disney – de ervaring van patiënten en clinici tijdens MRI-procedures voor kinderen kan verbeteren. Philips Ambient Experience zal zes originele, gestileerde Disney-animaties weergeven – speciaal gemaakt door Disney-animators voor gebruik in ziekenhuizen met klinische begeleiding van Philips – bedoeld om de angst en onrust die vaak door een kind in het MRI-proces wordt ervaren, te verminderen. De Disney-animatie bevat personages als Mickey Mouse, Ariël, Marvel’s Avengers, Yoda uit Star Wars en anderen, die voor het eerst samenkomen in een deze diagnostische setting. Het doel van de onderzoekspilot is om de angst van kinderen te helpen verlichten, een band te smeden en het personeel beter in staat te stellen hun taken uit te voeren in MRI-scankamers in zes vooraanstaande Europese ziekenhuizen.

De klinische expertise van Philips komt samen met Disney-verhalen

Medische onderzoeken zoals MRI-scans kunnen een uitdaging zijn voor veel patiënten, vooral kinderen, die angstig of claustrofobisch zijn. Philips Ambient Experience – met 2000 installaties wereldwijd – helpt deze uitdagingen het hoofd te bieden door een boeiende, multisensoriële beeldomgeving te creëren die uitnodigend en ontspannend is. Patiënten kunnen de verlichting, de video en het geluid in de kamer personaliseren door een thema naar keuze te selecteren. Dit geeft hen een gevoel van zelfbeschikking en controle over de procedure en zorgt voor een positieve focus op het Ambient-thema. De Ambient Experience Patient In-bore Connect helpt patiënten te ontspannen, aanwijzingen op te volgen en zo min mogelijk te bewegen als ze eenmaal in de scanner zijn met behulp van video-inhoud die is afgestemd op de MRI-procedure om informatie en begeleiding te geven aan de patiënt tijdens het scannen, evenals informatie over de scanduur. Dit wordt steeds belangrijker voor jongere patiënten die MR-scans ondergaan en die stil moeten blijven liggen om de noodzaak tot het herhalen van scans te helpen verminderen. Het is bewezen dat Philips Ambient Experience helpt om de efficiëntie te verbeteren met een hogere doorvoer en voorspelbaarheid van patiënten, en een aanzienlijke vermindering van de noodzaak scans opnieuw uit te voeren.

De samenwerking brengt de uitgebreide klinische kennis en expertise gecombineerd met een diep begrip van de behoeften van de patiënt van Philips samen met de meesterlijke verhalen van Disney. Kinderen kunnen Disney-materiaal met hun favoriete personage kiezen om hen een gevoel van vertrouwdheid, controle en comfort te geven. Van samen met Aladdin en Jasmine een rit maken op een magisch tapijt tot behendig slingeren tussen wolkenkrabbers met Spiderman: elk verhaal is speciaal ontworpen om kinderen te kalmeren en te ondersteunen tijdens hun ervaring.

In een recent onderzoek van de New Economics Foundation is vastgesteld dat de bekende Disney-personages niet alleen een positieve ervaring creëren, maar ook helpen vertrouwen op te bouwen bij kinderen in angstige omstandigheden. Het onderzoek stelt ook vast dat het, door de kracht van Disney’s verhalen en personages, kan inspireren en positieve gevoelens, ervaringen en herinneringen kan creëren die kinderen en jongeren helpen om dingen te kunnen verwerken waar en wanneer ze dat het meest nodig hebben.

Disney heeft een lange geschiedenis in het brengen van magie en verhalen naar kinderziekenhuizen en zorgcentra over de hele wereld. In 2018 kondigde Disney een verdere vijfjarige toezegging aan van $ 100 miljoen om het patiënttraject voor kinderen in ziekenhuizen over de hele wereld opnieuw vorm te geven als onderdeel van hun wereldwijde Social Purpose-programma.