Digivaardigheid steeds belangrijker, zeker in de zorg’

Het is interessant te zien dat steeds meer Nederlanders overheidszaken online regelen. De coronacrisis heeft ook daar een versnellende rol in. Ook in de zorg zien we steeds verdere digitalisering. Uit recent onderzoek blijkt echter dat digitale vaardigheden van zorgprofessionals onderling enorm verschillen.

Test digivaardigheid

Niet iedere zorgprofessional is even bedreven in de trend van de verdere ‘digitalisering van de zorg’. Vilans heeft daarom met de coalitie ‘Digivaardig in de zorg’ een zelftest ‘Welk digitype ben jij? ’ gelanceerd. Het biedt zorgorganisaties een vertrekpunt om zorgprofessionals goed te faciliteren, breder dan alleen de vaardigheden.

De zelftest ‘Welk digitype ben jij? ’ is vrij toegankelijk voor zorgprofessionals. Zij krijgen direct te zien wat voor digitype zij zijn, en krijgen al hun antwoorden per mail toegestuurd. Vilans gebruikt de data die zorgorganisaties genereren met de zelftest om verder onderzoek te doen naar digitale vaardigheden in de zorg. Het doel van dit project is om zorgorganisaties in de toekomst nog meer handvatten te kunnen bieden voor het op maat faciliteren van zorgprofessionals. Alle data worden automatisch volledig geanonimiseerd. De resultaten van verder onderzoek worden gepubliceerd op de kanalen van Vilans en coalitie Digivaardig in de zorg.

Henk Herman Nap is senior onderzoeker eHealth bij Vilans.