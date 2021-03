Isala plaatst bestralingstoestel Gamma Knife

Dinsdag 9 maart ontving Isala de Gamma Knife, een uniek bestralingstoestel dat maar liefst uit 192 richtingen zeer precies tumoren in de hersenen kan bestralen. Tegelijk is de dosis in het omliggend hersenweefsel door deze techniek zeer laag. De bestraling is net zo effectief als een operatie, want na de eenmalige hoge dosis zijn de tumorcellen gedood. Als alles volgens plan verloopt, behandelt Isala in april de eerste patiënten met de Gamma Knife.

Uitzaaiingen in de hersenen

Er zijn steeds meer kankerpatiënten met uitzaaiingen in de hersenen. Dit komt door het succes van andere therapieën. Patiënten leven daardoor langer, maar vaak zijn deze middelen minder effectief in de hersenen. Hierdoor hebben tumoren meer kans om zich hier te ontwikkelen. Overigens is de Gamma Knife niet alleen voor kankerpatiënten. Ook aangezichtspijn en goedaardige tumoren kun je er goed mee behandelen.

Zorg dichterbij

In Nederland zijn er maar drie toestellen. Naast Zwolle staat er één in Amsterdam (AvL) en in Tilburg (ETZ). En nu er ook een toestel in Zwolle staat, hoeven patiënten uit het Noorden straks minder ver te reizen.

De behandeling gebeurt op één dag; de patiënt komt ‘s ochtends binnen en gaat aan het eind van de dag weer gewoon naar huis.

Veilige bestralingsbunker

In juni vorig jaar ging de eerste schep de grond in en nu is de bestralingsruimte voor de Gamma Knife klaar. De vloer is zo ontworpen dat het een gewicht van 40 ton kan dragen. Dit is het totale gewicht van het apparaat en de ondersteunende delen. Verder is er speciale aandacht voor stralingsafscherming. De muren van de bestralingsruimte zijn van 50 cm dik beton. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de straling, die vrijkomt tijdens het gebruik van het apparaat, veilig binnen de muren van de ruimte blijft.

Betrokken specialismen

De leverancier plaatst de Gamma Knife in de nieuw gebouwde bunker. Vervolgens moet het toestel juist worden ingesteld en wordt het personeel getraind zodat zij er mee kunnen werken.

Neurochirurgen, radiotherapeuten, klinisch fysici en radiologen combineren hun kennis voor de behandeling met de Gamma Knife.

Bron: Isala