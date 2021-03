René Penning de Vries ontvangt Koninklijke onderscheiding

Op donderdag 11 maart is René Penning de Vries, voormalig bestuursvoorzitter van Health Valley, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd aan hem uitgereikt door burgemeester Hubert Bruls tijdens het internationale Health Valley Event in Nijmegen, waar hij na een bestuursperiode van 8 jaar afscheid nam.

René heeft sinds 2013 een grote bijdrage geleverd aan de versterking van Health Valley als netwerk en cluster in Nijmegen en Oost-Nederland. Tijdens de uitreiking werd hij geprezen om de inzet van zijn expertise en zijn relaties op het gebied van technologie voor wezenlijke maatschappelijke vraagstukken, zoals de gezondheidszorg. Per 15 februari heeft hij de voorzittershamer formeel al overgedragen.

Breed onderschreven voordracht

Health Valley nam het initiatief om René voor te dragen voor de Koninklijke onderscheiding. Naast zijn rol bij Health Valley, is hij ook jarenlang maatschappelijk verdienstelijk geweest – en nog steeds – op andere belangrijke posten. Hij vervult diverse lokale, regionale en nationale rollen als voorzitter, commissaris en boegbeeld op het gebied van Health & High Tech en het snijvlak van wetenschap, innovatie en ondernemerschap. Zo was hij onder andere CTO bij Philips Semiconductors en NXP en boegbeeld van de topsector ICT. Momenteel zet hij zich onder meer in voor NWO, Sint Maartenskliniek, BOM, PhotonDelta en UvA Ventures. Vele partijen onderschreven dan ook de aanvraag voor de Koninklijke onderscheiding. René wordt breed geprezen om zijn inzicht, zijn gedrevenheid om de inbreng van relevante spelers bij elkaar te brengen en zijn vermogen om anderen uit te dagen net een stap verder te zetten.

Bron: Health Valley