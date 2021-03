De zorgen over de wachtlijsten voor zwemles zijn terecht

Zwemles is een primair onderdeel van de opvoeding van een kind. Naast lopen, fietsen en de basisschool is het een basisbehoefte in dit waterrijke land. De NSWZ legt de nadruk op het stijgende landelijke probleem. Dit is niet een probleem van dit jaar, maar voor de komende 3 jaar. De Gemeente Den Haag is de eerste gemeente die cijfers van de zorgwekkende groei van wachtende kinderen naar buiten brengt. Dit laat de ernst zien van het belang om de zwemlessen zo snel mogelijk weer te starten. Landelijk staan er naar verwachting 200.000 kinderen op de wachtlijst die verschillen tussen 6 maanden en 2,5 jaar. De veiligheid voor de komende jaren staat onder druk. De oplossing is om de zwembaden in eerste instantie te openen voor alleen zwemlessen. Het kabinet is nu aan zet om zich uit te spreken over de zwemveiligheid van kinderen.

Shiva de Winter is voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid.