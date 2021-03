LUMC berekent longschade COVID-19-patiënten met AI-software

Zorgprofessionals in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) snel en gemakkelijk berekenen of een coronapatiënt ernstige longschade heeft opgelopen. Dit doen ze door een CT-scan door de AI-software van het programma CAD4COVID-CT te halen. De software is ontwikkeld door het bedrijf Thirona en wordt in het LUMC toegepast via Philips Intellispace AI Workflow Suite.

Coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen krijgen meestal een CT-scan om de aard en ernst van een infectie van de longen te bepalen. Met de AI-software CAD4COVID-CT is de beoordeling van deze scans nu geautomatiseerd. De software detecteert de ernst van corona op basis van het percentage aangetast longweefsel dat wordt aangetroffen. Dit levert kostbare tijdswinst op voor artsen en radiologen.

Hoge nauwkeurigheid

“De ‘human intelligence’ van de radioloog is goed in staat om patronen te herkennen”, zegt Hildo Lamb, hoogleraar Radiologie in het LUMC. “Maar zeer nauwkeurige kwantificatie en berekeningen van afwijkende gebieden zijn lastiger voor het menselijk brein. De ondersteuning van AI maakt dit met hoge nauwkeurigheid mogelijk en bespaart tijd. Daardoor kunnen we een snellere en meer accurate diagnose stellen van COVID-19, en beter bijhouden of de behandeling aanslaat.”

Radioloog kijkt altijd mee

Na elke berekening komt er een pdf-rapport in het systeem te staan. Deze worden in het LUMC bekeken en beoordeeld door een radioloog. “Het rapport bevat een kwantificatie van hoeveel longweefsel is aangedaan in de verschillende longkwabben”, vertelt Hildo Lamb. “Daarnaast maakt het systeem een overlay image aan, zodat de radioloog kan zien waarop het algoritme de keuze heeft gebaseerd.”

Geïntegreerde workflow

Thirona ontwikkelde CAD4COVID-CT als reactie op de coronapandemie. “We wilden een bijdrage leveren en zijn blij met de samenwerking met Philips. Daardoor kunnen we AI naar de voorgrond van de gezondheidszorg brengen en de gebruikers van het LUMC een volledig geïntegreerde workflow bieden. Een geweldige eerste stap naar automatische analyse van medische beelden met AI”, aldus Mark van Grinsven, hoofd productontwikkeling bij Thirona. Het LUMC is het eerste ziekenhuis ter wereld dat de IntelliSpace AI workflow suite heeft geïntroduceerd.

Bron: FMT Gezondheidszorg