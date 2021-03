Veel organisaties in de ouderenzorg maken de omslag naar liefdevolle zorg, waarin de verlangens en wensen van bewoners centraal staan. Aandacht voor leefplezier is echter een stuk moeilijker te borgen dan ‘tastbare’ activiteiten rondom gezondheid, veiligheid en hygiëne. Terwijl het minstens zo belangrijk is! Liefdevolle zorg is niet iets wat je via theorie in een boek kan leren. Dat leer je door te ervaren en te doen. Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft daarom de gratis minicursus Liefdevolle zorg in de praktijk ontwikkeld. Na de enthousiaste reacties op de eerste editie eind vorig jaar waar ruim 300 zorgmedewerkers aan deelnamen, bieden we in maart 2021 de geüpdatete minicursus weer aan.

“Ik vond de filmpjes en opdrachten fijn. Het zorgde voor zelfreflectie en bevestiging.” “Ik zou wel meer van zulke minicursussen willen!” “Ik vind het een mooie en concrete cursus. En raad het alle zorgmedewerkers aan!” – deelnemers in 2020

Hoe ziet de minicursus eruit?

De minicursus bestaat uit vijf compacte e-mailnieuwsbrieven over het leren kennen van de bewoner, het bijdragen aan leefplezier, het delen van ervaringen en het omgaan met dilemma’s. Iedere editie bestaat uit een kijkopdracht (een korte video), een doe-opdracht (bijvoorbeeld creatief foto’s maken), een bespreekopdracht (met collega’s, team, bewoners of naasten) en verdere verdieping.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Bent u zorgverlener of teammanager in een verpleeghuis of zorginstelling? Meedoen kan gratis na aanmelding middels het formulier op de website: https://www.leydenacademy.nl/minicursus-liefdevolle-zorg-in-de-praktijk/. U ontvangt direct na inschrijving de eerste editie, waarna de cursus na vijf weken automatisch stopt. Deze gratis minicursus vormt de basis van het Leefplezierplan voor de zorg en is ontwikkeld door Leyden Academy in samenwerking met het Jo Visser fonds.

Bron: Leyden Academy