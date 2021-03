‘Makkelijke infectietest ook beter om leefomgeving veilig te houden’

Als het mogelijk is om makkelijker te testen op alle infectieziekten ontstaat er ook een beter beeld van infecties die door klimaatverandering de kop op steken. Met innovatieve technieken zoals de MinION (DNA- en RNA-sequencer) worden infectieziektes die zich via water en bodem verspreiden eerder ontdekt en dat maakt het mogelijk om verdere verspreiding te voorspellen en maatregelen te nemen. Met de verandering van het klimaat zullen problemen met ziekteverwekkers zich vaker voordoen dan nu. Een hogere temperatuur, meer natte periodes en overstromingen leiden tot gemakkelijkere verspreiding van micro-organismen in plassen, poeltjes, rivieren, en bodem. Mensen komen daardoor eerder in aanraking met ziekteverwekkers, of met andere ziekteverwekkers dan nu het geval is. De wereld is er niet op ingesteld om overal en altijd onze leefomgeving te testen. Dat is ook niet nodig. Wel is het belangrijk om een goed beeld van de verspreiding van opkomende ziekteverwekkers te hebben in bodem en water, om te weten op welke plekken en onder welke omstandigheden de risico’s het grootst zijn. Innovatieve technieken, zoals de MinION helpen dan ook om dit goed in beeld te brengen.

Dr. Bas van der Zaan is microbioloog en werkt als expert water en gezondheid bij Deltares.